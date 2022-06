Der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ist zwar der leistungsschwächste in dieser Liste – 510 PS sind dennoch brutal.

Doch die wenigsten Autos können in jeder Kategorie komplett überzeugen. Und ein waschechter Sportwagen bleibt die Giulia Quadrifoglio dennoch! Die nackten Fakten: Heckantrieb, 3,9 Sekunden von 0-100 km/h, Achtgang-Automatik-Getriebe, 600 Nm maximales Drehmoment und eine Tempospitze von 307 km/h. Das kann sich sehen lassen! Und dabei nicht zu vergessen ist die Historie der Giulia, die in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag feiert.



Der AMG GT gilt als erster echter und "bezahlbarer" Sportwagen der Affalterbacher. Echt bedeutet, dass AMG diesen Wagen völlig eigenständig gebaut hat.

V10 und 570 PS. Muss man zu dem Auto noch mehr sagen? Vielleicht: Da geht noch mehr! Denn die 570 PS gelten nur für den Audi R8 Coupé V10 performance (Heckantrieb) und den R8 Spyder V10 performance (Heckantrieb). Switcht man zu den Allrad-Modellen – also dem Coupé V10 performance quattro und dem Spyder V10 performance quattro – sind es 620 PS.

Das Topmodell R8 Spyder V10 performance quattro kostet aber auch mindestens 225.000 Euro. Als der R8 2006 auf den Markt kam, galt er als schnellstes und teuerstes Fahrzeug der Firmengeschichte. Und auch heute begleitet den Zehn-Zylinder der Ruf eines reinrassigen Sportwagens, der eigentlich auf der Rennstrecke zu Hause sein sollte und trotzdem immer mal wieder im Alltag zu sehen ist.



Eine Raubkatze darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Und während der Jaguar F-Type mit noch recht humanen 300 PS um die Ecke kommt, sieht es beim Modell mit dem kleinen Zusatz "R" schon ganz anders aus. Brutale 575 PS leistet die Mieze dann! Mit seinem Fünf-Liter-V8-Motor und Allradantrieb jagt der Jaguar seine Beutetiere über den Asphalt – und wird die meisten problemlos einholen.

Das kleine "R" am Kühlergrill des Jaguar F-Type verrät den Kennern, dass unter diese Haube 575 PS schlummern.

Und wer auch mal etwas besinnlicher unterwegs sein möchte und den Wind in den Haaren spüren will, der sollte auf das Cabrio zurückgreifen. Verdeck öffnen, Sonnenbrille aufsetzen, genießen. Jedoch lässt sich dieses Urlaubsgefühl auch mit ein paar Tausend Euro mehr bezahlen: Das Coupé gibt es ab 129.410 Euro, das Cabriolet kostet mindestens 136.040 Euro.



Die Geschichte des M5 ist lang und das Modell eine Legende. Die erste Generation ging 1985 auf den Markt, und noch immer (oder schon wieder) drehen sich viele Köpfe, wenn der Wagen an einem vorbeifährt. Genauso läuft es auch mit der jüngsten Generation (seit 2017). Neu bei diesem M5 ist der Allradantrieb — man dachte sich wohl, dass 600 PS einfach zu viel sind für zwei Räder. Wem das aber gar nicht gefällt, kann elektronisch die "Vorderachse ausschalten" (wie auch beim Mercedes AMG GT E 63 S).

Stärker als der M5 sind in der Reihe der 5er nur noch der M5 Competition (625 PS) und der M5 CS (635 PS). Letzterer war nur knapp ein Jahr lang erhältlich. Anfang 2021 kam er auf den Markt, zu Beginn diesen Jahres verschwand er aus dem Konfigurator. Um die 1100 Stück wurden verkauft, der Preis begann bei 180.400 Euro. Der "normale" M5 ist mit einem Basispreis von 120.900 Euro deutlich günstiger.

Im Gegensatz zu den meisten anderen Autos hier, wirkt der Audi RS 7 Sportback fast dezent. Zumindest was das Äußere angeht (mal abgesehen von den vier Endrohren und den 22-Zoll-Felgen). Aber dezent ist so ziemlich das letzte Adjektiv, was einem beim Blick unter die Haube einfällt. Passender wären eher Wort wie brachial, abgefahren und krass.