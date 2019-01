SUVs im Test: Klein gegen Groß

D as Thema war, ist und bleibt aktuell: Wie groß ist groß genug? Und wo leben wir besser mit weniger? Keine Angst, wir beschränken uns bei diesen Fragen auf das, wovon wir am meisten verstehen: Autos. Und da auch nur auf die derzeit beliebteste Variante, die as Thema war, ist und bleibt aktuell: Wie groß ist groß genug? Und wo leben wir besser mit weniger? Keine Angst, wir beschränken uns bei diesen Fragen auf das, wovon wir am meisten verstehen: Autos. Und da auch nur auf die derzeit beliebteste Variante, die SUVs . Welches Format steht den angesagten Abenteurern also am besten?

In vier Kapiteln müssen sich die SUVs messen

Deutsche mit französischen Genen: Crossland X und Grandland X steigen für Opel in den Ring. Insgesamt zehn Paarungen müssen sich diesem Größenvergleich stellen, fünf davon im ersten Teil. An den Start rollen Audi Q2 und Q3, BMW X1 und X3, Opel Crossland X und Grandland X, Seat Arona und Ateca sowie Suzuki Vitara und SX4 S-Cross . Jedes Doppel ist mit identischen oder zumindest vergleichbaren Motoren bestückt, nutzt gleiche Getriebe- (manuell/automatisch) und Antriebsart (Front/Heck/Allrad). Bewertet haben wir das Ganze in vier Kapiteln: Platz, Komfort, Dynamik und Kosten. Das erste Kapitel beantwortet die Frage, wie gut die Passagiere untergebracht sind und wie viel Gepäck sie mitnehmen können. Unter Komfort fallen neben der Federung auch das Benehmen des Motors und das Wohlfühlklima an Bord. Wie schnell und souverän der Motor das SUV bewegt und wie willig er um die Kurven flitzt, betrachten wir unter dem Stichwort Dynamik.

Für die Kostenwertung ziehen wir neben dem Preis natürlich auch die Unterhaltskosten (Steuern, Versicherung, Wartung) inklusive Verbrauch (Werksangabe nach WLTP-Norm) und den Wertverlust (ermittelt von Schwacke) mit ein. Für eine durchschnittliche Nutzungsdauer von vier Jahren bei 15.000 Kilometern jährlich geben wir zusätzlich an, wie viel Cent jeder Kilometer den Fahrer kostet. Insgesamt lassen sich so 20 Sterne sammeln. Am Ende zählen wir die tatsächlich erreichten Sterne dann zusammen und küren den Sieger im Duell "Klein gegen Groß".

Und hier geht es zu den Duellen unseres Größenvergleichs: