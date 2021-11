Facelift für denDie Wolfsburger verpassen ihremeine Frischekur und die beinhaltet nicht nur das Aufhübschen der Karosserie, sondern auch eine. Das treibt auch den Preis nach oben, der in Zukunftstartet., beim Händler wird der geliftete T-Roc dagegenerwartet. Alles was zum Facelift wichtig ist.

Front und Heck wurden für den neuen Lebensabschnitt leicht überarbeitet. Am vorderen Ende ziehenein,gibt es mit dem " IQ .Light" jetzt auchJe nach Lichtoption ziert zudem ein Leuchtstreifen in bester VW Manier den Kühlergrill. Neue Schürzen vorne und hinten sollen das Design aufpeppen und differenzieren die einzelnen Ausstattungslinien nun stärker voneinander. Am Heck kommen. Ansonsten bleibt es bei den bisherigen Leuchten, die allerdings abgedunkelt werden.

Wirklich interessant ist das Facelift aber im Innenraum. Hier gab es in der Vergangenheit viel Kritik an der Qualität. Nicht ohne Grund, denn bislang war bei der Materialauswahl Hartplastik angesagt. In der ersten Reihe sind diese Zeiten nun vorbei.Der Fond muss sich allerdings weiterhin mit den tristen Verkleidungen ohne Dekoreinlagen begnügen. Den farblichen Anstrich verliert der T-Roc beim Crossover, nur Cabrio und das Topmodell T-Roc R haben die Option noch und lassen sich so aufpeppen. Die Bedienung der, die Bedieneinheit ist dabei schon vom Passat bekannt. Für Sitzkomfort sollen außerdem neue "Ergo-Active" Sitze mit Massagefunktion sorgen.