Über den Erfolg kleiner SUVs gibt es nichts mehr zu sagen. Seit seinem Debüt 2017 ist der VW T-Roc aus den Top Ten der meistverkauften Autos in Deutschland nicht mehr wegzudenken, kommt sogar dem Golf gefährlich nah. Doch auch die Konkurrenz schläft nicht. Renault Captur und Ford Puma folgten 2019. Höchste Zeit für den Platzhirsch, sich frisch zu machen, um sein Revier zu verteidigen.

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht # Getestete Produkte Preis Zum Angebot 1. VW T-Roc 1.5 TSI Style UVP ab 28.310 EUR, Ersparnis bis zu 3001 EUR 2. Ford Puma 1.0 EcoBoost ST Line UVP ab 27.400 EUR, Ersparnis bis zu 6334 EUR 3. Renault Captur TCe 140 UVP ab 24.450 EUR, Ersparnis bis zu 4214 EUR



Das neue Modelljahr ist äußerlich gut erkennbar an der geglätteten Front, die jetzt mit weniger waagerechten Streben, dafür auf Wunsch mit einem durchgehenden LED-Band zum Kunden rollt. Auf LED-Technik setzt man nun grundsätzlich auch bei Scheinwerfern und Rückleuchten. Letztere sind zudem dunkler getönt und neu gezeichnet. Cleaner, glatter und weniger verschachtelt kommt der T-Roc daher. Einigen vielleicht aber auch weniger kernig – Geschmackssache.

Der Markt der kleinen SUV ist groß



Doch die Auswahl ist bekanntermaßen groß. Der Ford Puma setzt mit großem Kühlergrill und Porsche-Macan-Gedächtnis-Scheinwerfern klar auf Sport. Wirkt sehniger und knackiger als seine Kontrahenten. Der Renault Captur hat sich weitgehend den Charakter des Vorgängers bewahrt. Tritt wie ein Clio aus der Muckibude mit breitem Kreuz auf. Das kann er sich auch leisten. Wenn auch nicht in Deutschland, so zählt er doch in ganz Europa zu den Meistverkauften seiner Art.

Zoom Starkes Teilnehmerfeld: Ford Puma, VW T-Roc und Renault Captur treten mit ganz unterschiedlichen Qualiäten zum Test an.



Frontantrieb und 140 (Captur) bis 155 Wir vergleichen die drei Hochstapler so, wie sie auch gekauft werden. Nämlich mitund 140 (Captur) bis 155 PS (Puma). Kleine Benziner mit ausreichend Reserven. Der T-Roc bietet am meisten Platz und vor allem den besten Einstieg. Da zwickt es bei Captur und vor allem Puma deutlich früher. Gerade der Kölner verlangt beim Ein-und Aussteigen nach einem deutlichen Diener, um Kopfnüsse zu vermeiden. Doch auch der Renault ist nichts für lange Kerle. Immerhin tendiert bei ihm als Einzigem die Beinfreiheit nicht gegen null. Oder anders: Die Beine drücken sich hinter etwas größeren Fahrern nicht sofort in deren Rücken.

Fahrzeugdaten Modell Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Renault Captur TCe 140 VW T-Roc 1.5 TSI OPF Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei 1/min Abzweigung Abzweigung Nm bei 1/min Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Ottopartikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung Grundpreis *** Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis *** (wird gewertet) Abzweigung Dreizylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 999 cm³ 114 (155)/6000 190/1900 205 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 215/50 R 18 V Continental EcoContact 6 7 x 18" 136 g/km 5,9 l 42 l Super S 65 dB(A) 1100/640 kg 75 kg 456–1216 l 4207/1805–1930**/1534 mm 2588 mm 26.800 Euro 30.000 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1333 cm³ 103 (140)/6000 260/1750 196 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Trommeln 215/60 R 17 H Michelin Primacy 4 7 x 17" 138 g/km 5,8 l 48 l Super S 68 dB(A) 1200/660 kg 75 kg 422–1275 l 4227/1797–2003**/1576 mm 2639 mm 24.450 Euro 27.700 Euro Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Zahnriemen 1498 cm³ 110 (150)/5000 250/1500 205 km/h Sechsgang manuell Vorderradantrieb Scheiben/Scheiben 225/40 R 19 W Bridgestone Potenza S001 8 x 19" 141 g/km 6,2 l 50 l Super S 69 dB(A) 1500/660 kg 80 kg 445–1290 l 4236/1819–2012**/1584 mm 2590 mm 28.310 Euro 36.005 Euro



Beim Kofferraumvolumen muss er sich dann aber doch den Deutschen geschlagen geben. Auch wenn allein sein Fach unterm Ladeboden so manchen Spider-Fahrer glücklich machen würde. Hier wie dort aber gibt es ausreichend Stauraum, der bauartbedingt über hohe Ladekanten gefüllt werden muss. Wer plant, etwas zu ziehen, sollte sich näher mit dem VW beschäftigen, der mit einer Anhängelast von 1,5 Tonnen Ford und Renault mit maximal 1,2 Tonnen locker abhängt.

Zoom Vorteil VW: Auch wenn das Navi "Discover Pro" deftige 1765 Euro kostet, liegt der T-Roc in Sachen Connectivity vorn.



Auch im Kapitel Connectivity liegt VW vorn, hier hat das Facelift gutgetan. Das Navi "Discover Pro" kostet zwar deftige 1765 Euro, wirkt aber flüssig und lässt sich gegenüber den anderen beiden mit "Hallo Volkswagen" aktivieren. Er hat auch als Einziger CarPlay ohne Kabel. Apps gibt es zumindest im Shop, eine Google-Ansicht fehlt aber ebenso wie ein Drehregler für laut/leise. Das System des Renault reagiert leicht verzögert, die Zieleingabe könnte während der Fahrt einfacher sein, dafür passt die Sprachbedienung.

Zoom Hübsche, aber unpraktische Linie: Das abfallende Dach des Puma sieht zwar sportlich aus, macht das Einsteigen hinten aber etwas schwierig.



Das Sync-3-System von Ford wirkt simpler. Die Platzierung des Displays sollte mehr dem Fahrer zugeneigt sein. Die kleinen Buchstaben des Navis lassen sich kaum während der Fahrt treffen, Sprachbefehle akzeptiert es nur sehr starr.

Der Captur setzt auf Komfort und Sicherheit



Kuschelig weich ist dagegen das aufpreispflichtige DCC-Fahrwerk des T-Roc . Zumindest im Komfortmodus. Im Sportmodus lässt es dagegen keine Unklarheiten über den Fahrbahnbelag mehr aufkommen. Das Gleiche gilt für die Lenkung, die für jeden Geschmack die notwendige Härte bereithält. Ebenfalls adaptiv, wenn auch grundsätzlich deutlich strammer, ist der Puma ausgelegt.

Zoom Französisch flauschig: Der Renault Captur federt kommod, die Lenkung könnte mehr Rückmeldung vertragen.



Der Captur federt französisch kommod. Nur die Lenkung wünschen wir uns etwas entschlossener und rückmeldungsintensiver. Sein eher gemütliches Naturell wird auch auf der Teststrecke deutlich, wo sein ESP – übrigens bei keinem der drei abschaltbar – am rigidesten eingreift und die Fuhre am besten verzögert.

Messwerte Modell Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid (MHEV) Renault Captur TCe 140 VW T-Roc 1.5 TSI OPF Pfeil Pfeil Abzweigung Beschleunigung Abzweigung Abzweigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt Abzweigung Abzweigung 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch Abzweigung Abzweigung bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Verbrauch Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung 3,1 s 8,6 s 13,2 s 21,2 s 6,6/9,9 s (4./5. Gang) 9,5/12,9 s (5./6. Gang) 1300/465 kg 59/41 % 11,0/10,9 m 620 mm 37,6 m 34,9 m 60 dB(A) 65 dB(A) 71 dB(A) 5,3 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+19 %) 10,2 l S/100 km 167 g/km 590 km 3,8 s 9,8 s 16,0 s 25,6 s 6,1/8,9 s (4./5. Gang) 9,3/13,5 s (5./6. Gang) 1304/495 kg 60/40 % 11,0/11,2 m 680 mm 35,4 m 34,7 m 59 dB(A) 65 dB(A) 70 dB(A) 5,4 l S/100 km 7,0 l S/100 km (+21 %) 9,9 l S/100 km 165 g/km 680 km 3,4 s 9,0 s 14,1 s 23,3 s 7,4/9,4 s (4./5. Gang) 10,3/13,1 s (5./6. Gang) 1350/500 kg 60/40 % 10,7/10,8 m 615 mm 38,2 m 34,9 m 57 dB(A) 65 dB(A) 69 dB(A) 5,9 l S/100 km 7,7 l S/100 km (+24 %) 11,1 l S/100 km 182 g/km 650 km

Weitere Details zum Test finden Sie in der Bildergalerie.

Der VW bleibt neutral, setzt ebenfalls voll auf Sicherheit. Eher durchschnittlich ist sein Bremsweg von 38,2 Metern. Kaum besser sind die 37,6 Meter, die sich der Puma gönnt. Zumal bei Ford die Fahrdynamik mittlerweile Tradition hat. So lässt der Puma im Grenzbereich deutlich mehr zu und zuckt ab und an sogar leicht mit dem Heck. Das macht Laune, auch wenn die Käufer es im Alltag in der Regel entspannter angehen lassen dürften.