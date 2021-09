Platz 1 mit 508 von 800 Punkten: Mini JCW All4 Countryman. Bäriger Motor, gute Verarbeitung, bestes Getriebe und größte Reichweite. Preis: ab 52.200 Euro.

Platz 2 mit 506 von 800 Punkten: Hyundai Kona N. Laut, giftig – und hart. Dazu komplette Ausstattung, längste Garantie und günstigster Preis. Preis: ab 38.200 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 5348 Euro).

Platz 3 mit 500 von 800 Punkten: VW T-Roc R. Brutaler Antritt, beste Lenkung, viel Platz. Aber auch sehr billige Kunststoffe, dazu Teuerster im Trio. Preis: ab 46.285 Euro (zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 10.692 Euro).

280 PS hat der Kona N genug Kraft, um auf der Autobahn und sogar der Rennstrecke endlich nach höheren Ämtern zu streben, fordert er die etablierte Konkurrenz von Mini und VW heraus. Doch auch der Mini John Cooper Works Countryman hat reichlich Unterstützer unter seiner Haube vereint. 306 PS, um genau zu sein. Damit liegt er nach ersten Hochrechnungen an der Spitze. Dicht auf den Fersen: der VW T-Roc R mit 300 PS. (Wichtige Tipps für den Neuwagenkauf im Internet) Mit druckvollem Zweiliter-Turbo undhat dergenug Kraft, um auf der Autobahn und sogar der Rennstrecke endlich nach höheren Ämtern zu streben, fordert er die etablierte Konkurrenz von Mini und VW heraus. Doch auch derhat reichlich Unterstützer unter seiner Haube vereint., um genau zu sein. Damit liegt er nach ersten Hochrechnungen an der Spitze. Dicht auf den Fersen: dermit

Der Hyundai Kona N zeigt seine Leistung am deutlichsten

Hyundai Kona N (2021): Test - erste Fahrt - SUV - Motor - PS - Info Erste Fahrt im 280-PS-Kona Zur Videoseite Diffusor am Heck leistet sich der Neuling Kona noch den extrovertiertesten Auftritt. Um herauszufinden, wer von den drei Kandidaten die meisten Stimmen, Pardon, Punkte holt, schicken wir sie auf Wahlkampftour durch das Land. Da können sie in der Stadt, auf der Autobahn und natürlich auf dem Handlingkurs des Contidroms zeigen, was wirklich in ihnen steckt. Alle drei bieten kompakte Innenräume, eine halbe Stufe höher. Mit einer Länge von 4,22 Metern ist der Kona der Filius im Bunde. Gehen die Platzverhältnisse vorn noch in Ordnung, kann es im Fond schon mal etwas eng werden. Rein äußerlich gibt sich das Trio volksnah. Ein paar Schürzen hier, ein Heckspoiler da und fertig. Mit seinem großen angedeutetenam Heck leistet sich der Neulingnoch den extrovertiertesten Auftritt. Um herauszufinden, wer von den drei Kandidaten die meisten Stimmen, Pardon, Punkte holt, schicken wir sie auf Wahlkampftour durch das Land. Da können sie in der Stadt, auf derund natürlich auf demzeigen, was wirklich in ihnen steckt. Alle drei bieten kompakte Innenräume, eine halbe Stufe höher. Mit einer Länge vonist der Kona der Filius im Bunde. Gehen die Platzverhältnisse vorn noch in Ordnung, kann es im Fond schon mal etwas eng werden.

Mit 361 bis 1143 Litern ist sein Kofferraum zudem der kleinste. Dafür ist alles ordentlich verarbeitet, die einfachen Kunststoffe mögen in dieser Leistungsklasse irritieren, in dieser Fahrzeugklasse sind sie normal.

Beim T-Roc hat VW im Innenraum gespart

VW T-Roc R (2021): Neuvorstellung - Skizze - Facelift - SUV Neues Tagfahrlicht für den T-Roc Zur Videoseite T-Roc , der sich seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren schon einiges anhören musste. Gerade das schepperige Hartplastik-Armaturenbrett kennen wir so sonst eher aus Nutzfahrzeugen. Doch Verarbeitung und Bedienung stimmen, und irgendwo muss das Geld ja gespart werden. Dafür bietet er auf 4,24 Metern die cleverste Raumausnutzung. Gerade vorn verfügt er über die entscheidenden Zentimeter mehr als seine Mitbewerber. Schade nur, dass VW bei den Sitzen seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Keine variable Auflage, keine Neigungsverstellung und dazu im oberen Bereich zu wenig Seitenhalt, das war nichts. Das können Hyundai und vor allem Mini besser. Der Engländer nimmt seine Besatzung bei Bedarf in den Schraubstock und lässt sie nicht mehr los. Eingewickelt hat er sie bis dahin schon mit der im Vergleich deutlich hochwertigsten Verarbeitung und Materialauswahl und dem dank seiner Länge von 4,30 Metern größten Kofferraum. Da wird der Name zur Täuschung am Wähler beziehungsweise Käufer. Gewöhnen müssen sie sich dagegen erst mal an die etwas verspielte Bedienung. Zwar hilft der von der Konzernmutter BMW bekannt iDrive-Controller, die nüchternere Herangehensweise von Hyundai und VW gelingt dennoch deutlich intuitiver. Das sehen wir auch am, der sich seit seinem Amtsantritt vor vier Jahren schon einiges anhören musste. Gerade das schepperigekennen wir so sonst eher aus Nutzfahrzeugen. Dochstimmen, und irgendwo muss das Geld ja gespart werden. Dafür bietet er aufdie cleverste Raumausnutzung. Gerade vorn verfügt er über die entscheidenden Zentimeter mehr als seine Mitbewerber. Schade nur, dass VW bei den Sitzen seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Keine variable Auflage, keineund dazu im oberen Bereich zu wenig Seitenhalt, das war nichts. Das können Hyundai und vor allembesser. Der Engländer nimmt seine Besatzung bei Bedarf in den Schraubstock und lässt sie nicht mehr los. Eingewickelt hat er sie bis dahin schon mit der im Vergleich deutlichund Materialauswahl und dem dank seiner Länge vongrößten Kofferraum. Da wird der Name zur Täuschung am Wähler beziehungsweise Käufer. Gewöhnen müssen sie sich dagegen erst mal an die etwas. Zwar hilft der von der Konzernmutter BMW bekannt, die nüchternere Herangehensweise von Hyundai und VW gelingt dennoch deutlich intuitiver.

Den VW T-Roc R erkennt man schon an seinem Klang

Alles graue Theorie, am Ende zählt, was hinten rauskommt. Im Fall des VW ist das vor allem unerwartet viel Sound. Mit der 3800 Euro teuren "R-Performance"-Abgasanlage riskiert er für ein Bonsai-SUV eine ziemlich große Klappe. Er kann es sich leisten. Von null auf 100 bolzt der T-Roc in 4,9 Sekunden. Zum Vergleich: Der Porsche 993, der letzte luftgekühlte Elfer, hätte da nur als fetter Turbo mithalten können. Das Problem ist nur: Man sieht es ihm nicht an. Das mag ein Vorteil bei den Nachbarn sein, auf der Autobahn machen dagegen nicht mal die Sprinter Platz, schnelle Reiseschnitte muss man sich hart erarbeiten.

Immerhin liefert die Kombination aus Verstellfahrwerk, 19-Zöllern und Allradantrieb eine überzeugende Show ab. Immer souverän und nie überfordert spielt der VW mit seinen Muskeln. Dass sein DSG nur sieben Gänge gegenüber der Konkurrenz mit acht hat, überspielt er gekonnt. Im Komfort-Modus noch entspannt und etwas verschlafen, werden die Fahrstufen im Race-Modus geradezu reingepeitscht. Die aufmerksame Lenkung zeigt den Weg zum Grenzbereich, wo er dann gut beherrschbar untersteuernd sein Limit findet. Rabiat und fadingfrei: die Bremsen.

Auf dem Handlingkurs liegt der Kona hinter der Konkurrenz

Der Kona N macht Spaß, ist am Ende aber nicht so ausgefeilt wie T-Roc R und Countryman JCW. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Mini. Als Einziger setzt er auf eine Wandlerautomatik, was ihm einen Punkt mehr einbringt. Auch er bietet serienmäßig Allrad, kennt keine Traktionsprobleme. Wenn nichts mehr geht, schiebt er einfach über die Vorderräder raus. Dass grundsätzlich im Mini am längsten was geht, verdankt er seinem großen Tank – seine Reichweite ist mit 670 Kilometern klar die beste im Vergleich. Wie soll der Kona da mithalten? Schließlich muss er neben der geringsten Leistung auch noch als Einziger mit Frontantrieb auskommen. Verblüffend gut sogar. Seine Traktionsprobleme aus dem Stand und die im Vergleich schlechtesten Beschleunigungswerte kaschiert er mit seinem direkten Ansprechverhalten. Wie schon der i30 N wirkt auch der Kona immer, als sei er auf Zug. Stets angespannt und zum Sprung bereit. Zwar kommt er beim Thema Bremsen und auch bei der etwas indirekteren Lenkung nicht ganz mit, auch variieren seine Dämpfer nur zwischen hart und sehr hart. Alles in allem aber macht ihn das in seinem Auftreten authentisch und sympathisch. Ein etwas ungehobelter Terrier, der einfach den Ball jagen will. Dass der Kona in der Eigenschaftswertung hinten liegt, macht ihn noch lange nicht zu einem schlechten Auto. Echte Patzer leistet er sich nicht, er ist nur auf ganzer Linie weniger ausgefeilt als Mini und VW. Kaum schlechter: der. Als Einziger setzt er auf eine Wandlerautomatik, was ihm einen Punkt mehr einbringt. Auch er bietet serienmäßig Allrad, kennt. Wenn nichts mehr geht, schiebt er einfach über die Vorderräder raus. Dass grundsätzlich im Mini am längsten was geht, verdankt er seinem großen Tank – seine Reichweite ist mitklar die beste im Vergleich. Wie soll derda mithalten? Schließlich muss er neben der geringsten Leistung auch noch als Einziger mitauskommen. Verblüffend gut sogar. Seine Traktionsprobleme aus dem Stand und die im Vergleich schlechtesten Beschleunigungswerte kaschiert er mit seinem. Wie schon derwirkt auch der Kona immer, als sei er auf Zug. Stets angespannt und zum Sprung bereit. Zwar kommt er beim Thema Bremsen und auch bei der etwasnicht ganz mit, auch variieren seine Dämpfer nur zwischen hart und sehr hart. Alles in allem aber macht ihn das in seinem Auftreten authentisch und sympathisch. Ein etwas ungehobelter Terrier, der einfach den Ball jagen will. Dass der Kona in derhinten liegt, macht ihn noch lange nicht zu einem schlechten Auto. Echte Patzer leistet er sich nicht, er ist nur auf ganzer Linie weniger ausgefeilt als Mini und VW.

38.200 Euro. Stolz für einen Kona, fair für Leistung und Ausstattung. Rund 15.000 Euro teurer – entspricht einem neuen Polo – ist der VW. In dieser Klasse sind das Welten. Mit 52.200 Euro kaum günstiger ist der Mini, der nur über sein langes Wartungsintervall die Spitze verteidigen kann. Am Ende ist es ein knappes Ergebnis mit drei Kandidaten ohne echte Schwächen, die mit ihren gut getarnten Sportlerherzen alle das Zeug haben, uns den Herbst zu versüßen. Egal in welcher Farbe. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Dass seine Anhänger ihm das verzeihen dürften, verdankt er seinem Preis:. Stolz für einen Kona, fair für Leistung und Ausstattung. Rund– entspricht einem neuen Polo – ist der. In dieser Klasse sind das Welten. Mitkaum günstiger ist der, der nur über sein langes Wartungsintervall die Spitze verteidigen kann. Am Ende ist es ein knappes Ergebnis mit drei Kandidaten ohne echte Schwächen, die mit ihren gut getarnten Sportlerherzen alle das Zeug haben, uns den Herbst zu versüßen. Egal in welcher Farbe.