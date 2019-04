V

olkswagen Nutzfahrzeuge hat den Transporter T6 aufgefrischt. Die intern "6.1" genannte Modellpflege wird auf der Baumaschinen-Messe Bauma 2019 in München (8. bis 14. April) vorgestellt. Wie seinist der Transporter 6.1 am deutlichzu erkennen, der sich jetzt tiefer in die Frontschürze zieht. Außerdem sind die Scheinwerfer mit der neuen Leuchtgrafik schmaler geworden.