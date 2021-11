Welche Rechte haben Mieter in Bezug auf eine Wallbox? Pfeil

WEMoG) am 1. Dezember 2020 wurde auch das Mietrecht überarbeitet. Seitdem kann der Vermieter den Wunsch eines Mieters, eine Ladevorrichtung auf einem Stellplatz in der Tiefgarage oder auf dem Gelände des Mietshauses einzurichten, nicht mehr grundsätzlich ablehnen. Schwierig wird die Situation nur dann, wenn der Vermieter besondere Gründe fürs Ablehnen hat, zum Beispiel auf Denkmalschutz verweist. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung von Wohneigentum () am 1. Dezember 2020 wurde auch dasüberarbeitet. Seitdem kann der Vermieter den Wunsch eines Mieters, eine Ladevorrichtung auf einem Stellplatz in der Tiefgarage oder auf dem Gelände des Mietshauses einzurichten, nicht mehr grundsätzlich ablehnen. Schwierig wird die Situation nur dann, wenn der Vermieter besondere Gründe fürs Ablehnen hat, zum Beispiel aufverweist. bauliche Veränderung am Mietobjekt. Jeder Vermieter steht dem anders gegenüber. Daher ist anzuraten, nicht gleich in die Konfrontation zu gehen und auf den Anspruch zu pochen. Vielmehr sollten zunächst in einem offenen Gespräch die Positionen herausgefunden werden. Arbeitet der Vermieter zum Beispiel schon an einer Lösung? Gibt es weitere Parteien im Haus, die an der Installation von Wallboxen interessiert sind? Sehen Mieter und Vermieter die Installation von Wallboxen als Investition in den Wert des Mietobjekts? Sobald der gemeinsame Wunsch zur Installation von Ladevorrichtungen klar ist, können geeignete Lösungen geprüft und der Standort durch eine Elektrofachkraft gecheckt werden. Dann folgen die Antragstellung auf Wallbox-Einbau an den Vermieter, die Beschlussfassung und schließlich die Installation. Die Installation einer Wallbox bedeutet immer eineam Mietobjekt. Jeder Vermieter steht dem anders gegenüber. Daher ist anzuraten, nicht gleich in diezu gehen und auf den Anspruch zu pochen. Vielmehr sollten zunächst in einemdie Positionen herausgefunden werden. Arbeitet der Vermieter zum Beispiel schon an einer Lösung? Gibt es, die an der Installation von Wallboxen interessiert sind? Sehen Mieter und Vermieter die Installation von Wallboxen als Investition in den Wert des Mietobjekts? Sobald der gemeinsame Wunsch zur Installation von Ladevorrichtungen klar ist, könnengeprüft und der Standort durch einegecheckt werden. Dann folgen dieauf Wallbox-Einbau an den Vermieter, dieund schließlich die Installation. Auswahl eines eigenen Anbieters bei der Installation einer Wallbox auf eigene Kosten in einer großen Tiefgarage. Das besagt ein

Kein Recht hat ein Mieter auf diebei der Installation einer Wallbox auf eigene Kosten. Das besagt ein Urteil des Amtgerichts München (Az. 416 C 6002/21) vom 1. September 2021. Ein Ehepaar hatte einen von knapp 200 Stellplätzen in einem Wohnkomplex gemietet und wollte eine Fachfirma mit der Errichtung einer Ladestation beauftragen, die an den zur Wohnung gehörenden Stromzähler angeschlossen werden sollte. Alledings verfügt die Garage nur über zwei Hausanschlüsse für jeweils nur fünf bis zehn Ladestationen. 27 Mietparteien hatten aber bereits Interesse angemeldet. Die Vermieterin verwies die Kläger deswegen an einen städtischen Versorger, die Richterin am AG München gab ihr Recht. Ein Vermieter hat außerdem generell die Möglichkeit, beim Auszug des Mieters den vollständigen Rückbau der Installation zu verlangen. Das sollte dringend vor dem Einbau der Wallbox geklärt werden.