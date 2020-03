D

ie Börsen spielen verrückt, der Wertmeister nicht. Zum 17. Mal in Folge kürt AUTO BILD Neuwagen mit dem voraussichtlich geringsten Wertverlust . Denn wenn es ums liebe Geld geht, hört bei den meisten von uns der Spaß auf. Vor allem bei so hohen Summen, die bei der Anschaffung eines neuen Autos fällig werden. Damit man hier nicht aufs falsche Pferd setzt, braucht es verlässliche Partner. Wie Schwacke.Kurz: die Wertmeister. Das sind die Typen, die auch nach der Scheidung noch ihr Geld wert sind. Nicht nur wichtig für Privatkäufer. Auch Autobanken berechnen auf der Grundlage der Schwacke-Analyse ihre Kredit- und Finanzierungskonditionen, Unternehmen entscheiden anhand der Restwerte über die Anschaffung von Firmenwagen.Maßgeblich ist der Werterhalt in Prozent.