Mittelklassewagen: TÜV-Report 2018 — 07.06.2018

Tops und Flops der Mittelklasse

Wer sich in der Mittelklasse und oberen Mittelklasse behaupten will, muss mit Qualität punkten. Der TÜV-Report zeigt, was C-Klasse, Passat und Co als Gebrauchtwagen auf dem Kasten haben!