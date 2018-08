Im Prinzip sind sogar zwei S-Klassen geplant: Die Verbrenner mit 48-Volt-Technik inklusive der Hybrid-Versionen und der rein elektrische EQS – der aber eine völlig eigenständige Plattform bekommt. Für beide Autos ist ein luftgefedertes Aktivfahrwerk vorgesehen, das auf Wunsch durch eine Hinterachslenkung und einen mechanischen Allradantrieb ergänzt werden kann, der im AMG-Modell durch zwei E-Maschinen an der Hinterachse unterstützt wird.

Eine vollelektrische Version der S-Klasse ist auch in Planung. Sie dürfte anhand der aktuellen Nomenklatur "EQS" heißen.

Auch die neue S-Klasse wird wieder die Design-Marschrichtung für künftige Modelle vorgeben.

Abgesehen davon sind die wichtigsten Punkte für die neue S-Klasse autonomes Fahren und Assistenzsysteme . Die autonomen Fahrtalente sollen dem Level 3 entsprechen, bei dem man allerdings nach spätestens zehn Sekunden wieder das Steuer übernehmen muss. Beim Thema Connectivity dürfte die Luxuslimousine mit der neuesten Generation des Infotainments MBUX an den Start gehen. Produziert wird die neue S-Klasse in der durchgehend digitalisierten, mit der gesamten Wertschöpfungskette vernetzten Factory 56, in der neue Prozesse und Arbeitszeitmodelle zum Einsatz kommen und Logistik und Qualitätssicherung vollautomatisch ablaufen.