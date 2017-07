Peugeot 308 GTi Facelift (2017) — 05.07.2017 Neue Optik, gleiche Leistung Peugeot verpasst dem kompakten Sportmodell 308 GTi ein Facelift. Die Optik wird überarbeitet, es bleibt bei 272 PS. AUTO BILD hat alle Infos!

Autor: Jan Götze

Der Franzosen-GTi bekommt ein Facelift : Im Rahmen der Überarbeitung des 308 frischt Peugeot auch das Topmodell GTi auf. Am deutlichsten entwickeln die Designer den Kompakten an der Front weiter: Die Motorhaube ist neu, der Kühlergrill bekommt einen geänderten Einsatz und wird geschwärzt. Anders als beim zivilen 308 trug auch schon die Vorfacelift-Version des GTi den Peugeot-Löwen in der zentralen Kühlluftöffnung. Unterhalb des Kennzeichens hat das Facelift drei horizontale Streben, die angedeutete Frontlippe ist rot lackiert, und auch die Tagfahrlichter wurden neu gestaltet. Im Vergleich zum normalen 308 ist der GTi elf Millimeter tiefergelegt. Am Heck fallen die Änderungen deutlich moderater aus: Die Rückleuchten bekommen die Markensignatur der angedeuteten drei Krallen, ansonsten ändert sich wenig. Der Doppelauspuff und der dezente Diffusor bleiben. An der Leistung ändert sich nichts, der 1,6-Liter-Vierzylinder bringt es nach wie vor auf 272 PS und 330 Nm Drehmoment. Der Peugeot 308 GTi ist ab sofort für mindestens 35.350 Euro bestellbar, das macht 600 Euro Aufpreis gegnüber dem Vorgänger.Auch im Innenraum verpasst Peugeot dem 308 GTi Facelift sportliche Details. Die Schalensitze sind mit Kunstleder und Alcantara bezogen. Rote Ziernähte und das GTi-Logo an Sitzen und Lenkrad sollen für einen sportlichen Look sorgen. Für besseren Halt kommt das Topmodell mit einer Alu-Pedalerie. Vom normalen 308 übernimmt der GTi das sogenannte i-Cockpit mit 9,7-Zoll Touchscreen.Dem Peugeot 308 GTi Facelift spendieren die Franzosen ab Werk LED-Scheinwerfer , Zweizonen-Klimaautomatik und eine Einparkhilfe . Speziell für das sportliche Topmodell gibt es ein Sperrdifferenzial, 19-Zoll-Felgen mit Reifen der Marke Michelin Pilot Super Sport, eine Sportbremse mit 380 Millimeter großen Scheiben an der Vorderachse, Schalensitze und ein Sportlenkrad mit GTi-Logo. Die zweifarbige Sonderlackierung "Coupe Franche" jeweils mit roter oder blauer Front und glänzend schwarzem Heck kostet 1800 Euro Aufpreis. Wer die Zweifarb-Lackierung bestellt, der muss allerdings auf das optionale Panorama-Glasdach verzichten.Mit dem Facelift des 308 bietet Peugeot auch das digitale i-Cockpit im Kompakten an. Dank "Mirror Screen" lassen sich Smartphone-Inhalte via Android Auto oder Apple CarPlay auf das eingebaute Infotainment spiegeln. Zudem verfügt der Peugeot 308 über eine 3D-Navigation inklusive Echtzeit-Verkehr und Sprachsteuerung. Bei den Assistenzsystemen haben die Franzosen aufgerüstet und versprechen insgesamt acht neue Technologien – darunter der Notbremassistent, der aktive Spurhalteassistent und der adaptive Geschwindigkeitsregler. Außerdem im Angebot sind das "Clever-Paket" mit Park- und Totwinkelassistent, sowie das "Safety-Paket", das einen Fernlichtassistent, einen Müdigkeitswarner und eine Verkehrsschilderkennung beinhaltet.Am Motor ändert sich beim Facelift des 308 GTi nichts. Die Franzosen setzen weiterhin auf den 1,6-Liter-Vierzylinder, der dank Turbo 272 PS und 330 Nm maximales Drehmoment leistet. Peugeot bietet den 308 GTi nur mit einer Sechsgang-Handschaltung an. Der Sprint auf 100 km/h soll nach glatten sechs Sekunden erledigt sein, die Höchstgeschwindigkeit soll bei autobahntauglichen 250 km/h liegen.• Motor: Vierzylinder-Benziner • Hubraum: 1598 ccm • Leistung: 200 kW () bei 6000 U/min • max. Drehmoment: 330 Nm bei 1900 U/min • Beschleunigung: 0-100 km/h in 6,0 s • Vmax: 250 km/h • Gewicht: 1280 kg • Verbrauch: 6,0 l/100 km • Preis: