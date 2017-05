Seat Arona (2017): Vorschau — 02.05.2017 Seat setzt auf SUVs Mit dem Arona präsentiert Seat noch in diesem Jahr ein kleines SUV unterhalb des Ateca. Auf den Markt kommt der Spanier wahrscheinlich Anfang 2018.

Scharfe Kante: Der Seat Arona soll Emotion in die Mini-SUV-Liga bringen.

Basis für den Arona ist der Ibiza

Die Studie: Das IBX Concept Car

eat arbeitet an der Fertigstellung seines neuen SUVs Arona: Die Zeit läuft, denn der Arona soll schon auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) präsentiert werden. Mit dem SUV bringt Seat einen Konkurrenten für Renault Captur Nissan Juke – aber auch für das künftige Polo-SUV T-Cross , das sogar zusammen mit dem Arona (und auch dem neuen VW Polo ) im spanischen Martorell vom Band laufen soll.Die Preise für das Seat-SUV liegen unterhalb des Ateca und auf einem Niveau mit dem Renault Captur, also bei rund 16.000 Euro. Um sich vom T-Cross zu unterscheiden, setzen die Spanier auf emotionale Komponenten wie Zweifarbigkeit, mutige Ausstattungspakete und dynamische Anbauteile. Profilieren will sich Seat aber auch durch eigenständige Dienstleistungen. "Da geht es um Software und Vernetzung, um neue Inhalte und neue Partner wie SAP, Samsung oder Here", sagt Firmenchef Luca de Meo. "Ein Beispiel von vielen ist das Parkmanagement. Dabei findet das Auto automatisch die Lücke, parkt selbst ein und warnt in der Folge per App vor dem Überschreiten der Parkdauer."Da Arona und Ibiza weitgehend baugleich sind, dominieren hier wie dort die sparsamen Dreizylinder in Form des 1,0-Liter-Benziners (von 65 bis 115 PS) und der 1,4-Liter-Diesel-Variante (von 75 bis 115 PS). Darüber rangiert der neue 1,5-Liter-Vierzylinder-Benziner, der im neuen Golf 150 PS leistet. So viel zu den Verbrennern. Hybrid? Kommt, mit 8,8-kWh-Batterie und Plug-in-Technik. Elektro? Auch, aber erst in drei Jahren. Das Power-Pack soll dann 70 kW und 230 Nm mobilisieren, die Batterie bringt es in der ersten Ausbaustufe auf 21,5 kWh. Beim Topmodell Arona Cupra kommt wieder der klassische Verbrenner zum Einsatz. Der Zweiliter-Motor dürfte 200 PS leisten und ausschließlich mit einem Siebengang-DSG geliefert werden.Auf dem Genfer Autosalon 2011 zeigte Seat das IBX Concept Car, das die Marschrichtung für den Ateca vorgab und möglicherweise auch für das Design des Arona Rückschlüsse erlaubt. Die 4,26 Meter lange, 1,80 Meter breite und 1,62 Meter hohe Kompakt-SUV-Studie sollte mit übersichtlichen Dimensionen und gleichzeitig großer Variabilität glänzen. Der Seat IBX griff auf ein Hybrid-Konzept zurück, 45 Kilometer sollte es emissionsfrei vorangehen. Seat-Chefdesigner Luc Donckerwolke sagte seinerzeit: "Diese Design-DNA wird jedes unserer Modelle eindeutig prägen."