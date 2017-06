VW Polo 6 GTI (2017): Vorstellung — 16.06.2017 Krafttraining für den neuen Polo Mit der neuen Generation des VW Polo steht auch der GTI in den Startlöchern. 200 PS und 18-Zoll-Felgen bringt der Kleine mit. AUTO BILD hat alle Infos!

Der neue Polo GTI ist 81 Millimeter länger, 69 Millimeter breiter und sieben Millimeter flacher geworden.

Gewohnter Arbeitsplatz im neuen Design

GTI-Ambiente: Der Power-Polo ist klar als Mitglied der sportlichen VW-Familie erkennbar.

Mehr PS und 15 Millimeter weniger Bodenfreiheit



Ein Zweiliter-TSI mit 200 PS ersetzt den bislang 192 PS starken 1.8 TSI.

Autor: Andreas Huber

olkswagen stellt die sechste Generation des VW Polo vor – und natürlich wird es auch wieder einen GTI geben. Der kleine Sportler ist mittlerweile fester Bestandteil der GTI-Familie. Der breiten Öffentlichkeit wird er auf der IAA 2017 (14. bis 24. September) präsentiert. Auch das neue Modell trägt wieder die typischen GTI-Elemente. Äußerlich präsentiert sich der Polo GTI gewohnt sportlicher als das Standardmodell. Der Kühlergrill besitzt die obligatorische Wabenstruktur, die Frontschürze ist markanter und trägt eine Spoilerlippe.Auch der rote GTI-Streifen ziert das Gesicht des sportlichen Polo. Das Element wird in den Scheinwerfern fortgeführt, was dem Kleinen einen besonderen "Blick" verleiht. Am Heck finden sich eine Dachspoilerkante in Wagenfarbe, LED-Leuchten, ein Diffusor und ein Doppelauspuff mit Chromblenden. Serienmäßig sind 17-Zoll-Felgen montiert, als einziger Polo können für den GTI auch 18-Zöller bestellt werden. Markant sind auch die rot lackierten Bremssättel sowie die verbreiterten Seitenschweller.Der Innenraum kommt in GTI-Manier. Die Designsprache des Basis-Polo ist aber immer noch gut erkennbar. Das abgeflachte Sport-Lederlenkrad mit roten Ziernähten ist typisch GTI, Multifunktion und Metall-Applikationen inklusive. Auch der Schaltsack ist in schwarzem Leder gehalten und besitzt ebenso rote Nähte. Die Sportsitze erhalten das "Clark"-Karomuster aus dem Ur-GTI, die Seitenwangen werden mit schwarzem Stoff bezogen sein. Auch Dachhimmel und Säulen sind schwarz bezogen. Der Top-Polo soll serienmäßig auch mit der Ambiente-Beleuchtung ausgestattet sein.Acht PS mehr im Vergleich zum Vorgänger platzieren die Wolfsburger unter der Motorhaube des kleinen GTI. Der neue Zweiliter-TSI leistet 200 PS (Vorgänger: 1.8 TSI mit 192 PS). Für Fans der Handschaltung bietet Volkswagen den Polo GTI noch mit manuellem Getriebe an, DSG ist optional bestellbar. Serienmäßig erhält der GTI das "Sport-Select"-Fahrwerk, das unterschiedliche Konfigurationen der Dämpfer ermöglicht. Es legt den Polo zudem um 15 Millimeter tiefer als die Basisversion und soll so zu einer besseren Straßenlage führen. Zu den Preisen gibt Volkswagen bisher noch keine Auskunft. AUTO BILD vermutet aber, dass der neue Polo GTI ab 23.000 Euro starten wird. Marktstart soll noch im Jahr 2017 sein.