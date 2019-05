(dpa/cj) Der ADAC will seine Beiträge erhöhen – aber auch seinen Mitgliedern mehr bieten. Das erklärte ADAC-Präsident August Markl bei der Hauptversammlung von Europas größtem Verkehrsklub am 11. Mai 2019 am Nürburgring . Der Internetauftritt der Vereins werde modernisiert, die ADAC-Pannenhilfe-App für Smartphones erweitert und die neue App "ADAC Trips" für touristische Informationen geschaffen. Auch über eine Premium-Mitgliedschaft zur besseren Absicherung werde nachgedacht, ergänzte Markl. Endgültig entschieden werde solle über die "wahrscheinliche" Erhöhung der Beiträge bei einer außerordentlichen Hauptversammlung am 14./15. November 2019 in München.