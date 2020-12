D

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Für Moritz Doka ist der Alfa 8C Competizione eine Skulptur, die perfekt geformt wurde. ©Uli Sonntag

as Schöne anist, dass siesind. Das gilt auch für die. Beinahe jeder Kollege hat eine. Einer verehrt, ein anderer bekommt beim Anblickleuchtende Augen, ein Dritter schraubt in seiner Freizeit an. Klar, dass da auch bei der Frage nach demdie Meinungen auseinandergehen.So wird zum Beispiel derzurerklärt, wo jede Linie und jede Wölbung ihren Sinn hat. Und der. Ein Kollege hebt die "desin seiner schlanken Ur-Version heraus. Es geht aber auch ganz einfach: So schafft es der gute alteunter die schönsten Autos aller Zeiten. Warum? Weil der kleine VW einfach "und in jeder Farbe gut aussieht. Nicht mal dasoder derkönnen daran ernsthaft etwas ändern."