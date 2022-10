Dabei trennt die beiden Zweizylinder in Sachen Hubraum maximal ein Mofa . Die Leoncino ist nämlich gar keine echte 800er, tatsächlich schöpft sie ihr Drehmoment aus nur rund 750 Kubik. Dennoch: Etwas fru x308 ;her dran in der Leistungsspitze, mehr Füllung pro größer gebohrtem Zylinder – im Ergebnis fühlt sich ein Zug am Gas halt druckvoller und lässiger an. Erstaunlich, zumal die Benelli auch das deutlich schwerere Motorrad ist, mit 223 Kilogramm fahrfertigem Gewicht immerhin einen halben Zentner mehr Masse, als die CL-X 750 auf die Waage drückt.