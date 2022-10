Ducati bietet sein 200 PS starkes Naked Bike Streetfighter V4 in Zukunft als Sondermodell in den Farben "Verde Citera" und "Arancio Dac" an. Beide Lacke stammen aus dem Farbspektrum des Lamborghini Huracán . Dazu kommen Anbauteile aus Carbon, die zusätzlich auf den Italo-Supersportler verweisen sollen. Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Trockenkupplung und eine Titan-Auspuffanlage.