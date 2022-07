Die BMW GS ist das Lieblings- Motorrad der Deutschen. Sie läuft seit mehr als 40 Jahren vom Band und führt trotz gesalzener Preise praktisch unangefochten die Zulassungsstatistik an. Ihre Fans nennen die BMW GS "Schweizer Messer auf Rädern" – weil sie außer fliegen alles kann und super hochwertig ist. Kritiker werfen ihr jedoch vor, für hartes Gelände nicht robust genug zu sein.

Ich hatte meinen ersten Kontakt mit der BMW 2014, als ich nach Jahren wieder mit dem Motorradfahren anfing. Ein Freund riet mir damals, mir eine GS zuzulegen. Und ich lehnte mit dem Kommentar ab, für so ein Altherren-Motorrad viel zu jung zu sein. 2018 hatte ich dann die Chance, eine GS zu testen und war baff: Man kann den mächtigen Dampfer um die Ecken scheuchen wie eine Supermoto

Einziges Problem: Ich beherrschte bisher nicht das Fahren im Gelände. Ich bewundere zwar Lenker-Artisten vom Schlag eines Manuel Lettenbichler, Matthias Walkner oder Bernd Hiemer aus tiefstem Herzen. Aber eine Schotterpiste oder sandige Wege auf dem Campingplatz trieben mir Schweißperlen auf die Stirn. Die Lösung: Ab aufs Bike und was gelernt! Enduro-Training bei Gerhard Forster.

Alles beginnt damit, die richtige Balance auf dem Bike zu finden. Wer im Gelände fahren will, muss aufstehen.

Gerhard Forster ist nicht nur professioneller Instruktor. Der sympathische Bayer hat es sowohl beim Erzbergrodeo als auch bei den Red Bull Romaniacs bereits über die Ziellinie geschafft. In Rumänien fuhr er sogar aufs Treppchen! Beide Rennen gelten allgemein als das Härteste, was man mit einem geländegängigen Motorrad anstellen kann.

Wer im Gelände fahren will, muss aufstehen, um Unebenheiten abzufedern. Die Hände übernehmen offroad nur einen kleinen Teil des Steuerns. Es kommt vor allem auf den Knieschluss am Tank und die dadurch hergestellte stabile Verbindung mit dem Motorrad an.