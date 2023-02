Nummer sieben hat es in sich! Denn mit der kommenden BMW M5-Generation (Baucode: G90) verbaut die M GmbH erstmals einen Hybrid-Antriebsstrang in der klassischen Power-Limousine. Das dürfte zu enormen Leistungen führen, die sowohl den bisherigen Spitzenreiter (M5 CS F90) mit seinen 635 PS als auch den aktuellen Mercedes-AMG E 63 (bis zu 612 PS) locker in den Schatten stellen sollten.