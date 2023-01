Wer ein E-Auto kaufen will, denkt sicher auch über die Ausstattung mit einer Wärmepumpe nach, denn das ist auch im Elektroauto ein Thema! Neue E-Autos haben die Wärmepumpe oft serienmäßig an Bord, zum Beispiel BMW i4 Mercedes EQA und Tesla Model Y . Bei anderen gibt es sie optional: Im Volkswagen ID.3 etwa kostet eine Wärmepumpe 990 Euro Aufpreis, beim KIA EV6 sind es 1000 Euro. Was kann die Wärmepumpe überhaupt, und lohnt sich der Kauf?

Um ein eiskaltes E-Auto aufzuwärmen, benötigt die Wärmepumpe fast so viel Energie wie konventionelle Heizungen. Besser: Vorwärmen an der Ladesäule.

So muss die konventionelle Heizung , die in jedem E-Auto eingebaut ist, ihren Strom aus dem Fahrakku ziehen. Der fehlt dann fürs Fahren. Insbesondere im Winter, wenn Kälte den Akku schwächt und zusätzliche Verbraucher wie Heckscheiben-, Lenkrad- und Sitzheizung sowie Fahrlicht ihren Anteil am Stromspeicher abziehen. Die Wärmepumpe holt sich zwar ebenfalls Energie aus dem Fahrakku; aber sie benötigt deutlich weniger als die elektrische Heizung.

In allen Fällen wird der Außenluft die Wärme (oder eben Kälte) über einen Wärmetauscher entzogen. Er überträgt die Temperatur auf ein Kältemittel, dass in einem Kreislauf bewegt wird. Ein weiterer Wärmetauscher gibt dann die Kälte bzw. Wärme an die Luft ab, die ein Gebläse in den Innenraum transportiert.

Bleibt also bei der Wärmepumpe eine Ersparnis von ungefähr 1,5 bis 2 kW, die nicht aus dem Akku gezogen wird – und damit weiterhin fürs Fahren zur Verfügung steht. Geht man davon aus, dass moderne Elektroautos im Alltagsbetrieb um die 20 kWh Strom auf 100 km verbrauchen, kommt man auf eine Ersparnis von rund zehn Prozent. Bei einer Akku-Reichweite von 300 km ergäbe sich also ein Plus von ungefähr 30 km. Wohlgemerkt: rein rechnerisch. Viele Unbekannte erschweren die Berechnung.

Matthias Vogt: "Es gibt so viele Faktoren, die die Effizienz beeinflussen, dass der Nutzen der Wärmepumpe allein schwierig zu beurteilen ist." So habe jedes Elektroauto-Modell einen anderen Effizienzgrad. Und je nach Außentemperatur arbeite die Wärmepumpe mal mehr, mal weniger effizient. "Je niedriger die Temperatur, desto schwieriger für die Wärmepumpe", sagt Matthias Vogt. Er fügt hinzu: "Bei wirklichen Minusgraden ist kein signifikanter Vorteil der Wärmepumpe feststellbar." Dann wird ihre Ausbeute einfach zu gering.

Ein weiterer Aspekt, den Käufer von Elektroautos kennen sollten: "In der Aufheizphase kann die Wärmepumpe ihre Stärken noch nicht ausspielen, da hier immer eine hohe Heizleistung erforderlich ist", sagt Stefan Moeller von Nextmove, Deutschlands größtem Elektroauto-Vermieter. Mit anderen Worten: Nach einer eisigen Winternacht braucht die Wärmepumpe fürs Aufwärmen des Innenraums fast genau so viel Strom wie die elektrische Heizung. Moeller testete vorvergangenen Winter die Heizleistung eines Kia e-Niro mit Wärmepumpe, indem er bei Minusgraden darin übernachtete

Moeller: "Wir beobachten beim Kaltstart je nach Modell Heizleistungen von 4 bis 9 kW. Im Kurzstreckenbetrieb bringt eine Wärmepumpe also nicht viel." Nach seiner Erfahrung sind für die Kurzstrecke Lenkrad- und Sitzheizung mindestens ebenso gut geeignet – aber viel günstiger in der Anschaffung.

Bei VW ID.3 und Kia EV6 zum Beispiel ist beides bereits im Basismodell Serie. Der Trick: Hier wird die Wärme "direkt am Körper platziert", so Moeller. Der Energiebedarf liegt bei unter 100 Watt. Einen weiteren Schritt geht der beheizbare Sicherheitsgurt, den der Zulieferer ZF kürzlich vorstellte. Er ist bis auf 40 Grad aufheizbar und soll bis zu 15 Prozent Energieeinsparung bringen. Vor 2025 ist allerdings nicht mit einer Markteinführung zu rechnen.

Rechnet man die knapp tausend Euro Aufpreis in Stromersparnis um, bedeutet es (erneut sehr grob geschätzt): Bei zehn Prozent Stromersparnis wäre die Anschaffung nach etwa 100.000 km amortisiert. Aber das betrifft nur die reine Investition. Hinzu kommt der Komfort, weniger Ladestopps zu benötigen und weiter fahren zu können. Der ADAC will den tatsächlichen Nutzen von Wärmepumpen in Elektroautos demnächst genauer untersuchen. "Wir gehen davon aus, dass sie einen Effekt hat – aber wie viel, müssen Tests ergeben."

"Es kommt darauf an", ist das Fazit von Moeller. Wer in gemäßigten Breiten mit milden Wintern lebt, eine temperierte Garage nutzen kann und nur Kurzstrecke fährt, benötigt demnach keine Wärmepumpe. Für regelmäßigen Langstreckenbetrieb, eiskalte Nächte und Laternenparker dagegen ist sie in jedem Fall attraktiv. Und natürlich für alle, die an einer etwas höheren Reichweite interessiert sind – auch wenn es am Ende nur 15-20 Kilometer sind, kann das bereits den Unterschied machen.