Der niederländische Anbieter Fastned will mit eigenen Schnellladern in Deutschland expandieren.

©Fastned B.V.

Der niederländische Anbieter Fastned kündigte mit Blick auf das sich abzeichnende Schnellladegesetz bereits Anfang Mai an, in Deutschland kräftig zu expandieren:plant Fastned entlang der Autobahnen. Bereits jetzt betreibt Fastned 22 Ladestationen in Deutschland, 148 in ganz Europa. Der Anbieter ist eigenen Angaben zufolge der größte Betreiber von Schnellladestationen in seinem Heimatmarkt. Im Mittelpunkt der Expansionspläne steht neben dem Laden von E-Autos die Bequemlichkeit der Reisenden: So sollen die Ladepunkte überdacht sein und in ihrer Anmutung modernen Tankstellen gleichen.