Technisch basiert der Schnelllader auf dem Batteriepaket des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB), den der VW-Konzern für seine ID-Elektrofamilie nutzt. Das bedeutet auch, dass eine benutzte Batterie aus E-Fahrzeugen mit nicht mehr ausreichender Ladekapazität nach dem Einsatz im Fahrzeug weiter eingesetzt werden kann: Nach einer ausführlichen Analyse könnte sie in der Ladesäule weiter verwendet werden, bevor sie recycelt werden muss. Ein weiterer Vorteil nach Angaben von Volkswagen: Die Ladesäule bietet die Möglichkeit, nachhaltig erzeugten Strom aus Solar- oder Windenergie zwischenzuspeichern. Ein wichtiger Aspekt beim Thema CO2-neutrale Mobilität. Die E-Auto-Powerbank soll zunächst in einem Pilotprojektgetestet werden. Ab 2020 soll die Ladesäule auch in anderen Städten und Gemeinden zum Einsatz kommen.

Ein FastCharge-Prototyp von Porsche, BMW und Siemens zeigt, wie schnelles Laden gehen kann.

Auch Porsche und BMW arbeiten fleißig daran, das Laden von Elektroautos so schnell und einfach zu machen – so wie das Betanken mit Kraftstoff schon ist. Im Rahmen des("Schnellladen") präsentierten sie im Dezember 2018 auf einem Autohof an der A8 in Schwaben eine Ultra-Schnellladesäule mit einer Leistung von bis zu 450 kW. Der Prototyp zeigte an zwei Elektro-Forschungsfahrzeugen, dass Ladezeiten von drei Minuten für die ersten 100 Kilometer Reichweite und 15 Minuten für einen vollen Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent (State of Charge/SOC) praktisch möglich sind. Das Ladesystem wurde von Siemens entwickelt und nutzt den weitverbreiteten CCS-Stecker (CCS = Combined Charging System) der Typ-2-Variante. Es ist geeignet für Batteriesysteme mit 400 Volt wie auch mit 800 Volt. Das Säulendesign kommt von Betreiber Allgo, die Ladetechnik von Phoenix Contact E-Mobility. FastCharge kann mit einer Spannung von bis zu 920 Volt arbeiten, ist aber abwärtskompatibel – das heißt, es passt sich der maximalen Ladeleistung des angeschlossenen Elektroautos an.