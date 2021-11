beste Auto, das Mercedes 190 der Baureihe W 201 ein. Damit liegen sie ziemlich nah an der Wahrheit, denn der erste Kompakt-Mercedes ist von sagenhafter Haltbarkeit. Gebaut von 1982 bis 1993, ist der kleine Bruder der ersten zurückhaltenden Design der 1980er-Jahre gestaltet, das in letzter Zeit wieder angesagt ist. Obwohl schon viele Exemplare des "Baby-Benz" inzwischen das H-Kennzeichen erhalten könnten, sind von den über 30.000 in Deutschland gemeldeten 190ern noch die meisten ohne Oldtimer-Zulassung unterwegs. Der W 201, so die interne Werksbezeichnung, ist auch heute noch voll alltagstauglich; viele erhalten sogar die grüne Plakette und haben damit Zufahrt in Umweltzonen. Das, das Daimler jemals baute – so schätzen viele Fans dender Baureihe W 201 ein. Damit liegen sie ziemlich nah an der Wahrheit, denn der erste Kompakt-ist von. Gebaut von 1982 bis 1993, ist der kleine Bruder der ersten E-Klasse imder 1980er-Jahre gestaltet, das in letzter Zeit wieder angesagt ist. Obwohl schon viele Exemplare des "Baby-Benz" inzwischen daserhalten könnten, sind von den über 30.000 in Deutschland gemeldeten 190ern noch die meisten ohne Oldtimer-Zulassung unterwegs. Der, so die interne Werksbezeichnung, ist auch heute noch; viele erhalten sogar dieund haben damit Zufahrt in

Zoom Der Lack glänzt wie am ersten Tag – zumindest auf den Fotos. An der Fahrertür gibt es einen tiefen Kratzer, der bereits angerostet ist.



Jetzt bietet ein Spezialist aus Rödermark bei Frankfurt/Main (Hessen) einen US-Import an, der sich sehen lassen kann: Die Limousine wurde 1985 gebaut, also vor der ersten Modellpflege, in Goldmetallic (vermutlich Mercedes-Farbton "Champagner"), mit exklusiven Extras und in einem super Zustand. Der Wagen hat laut Anbieter 46.500 Meilen auf dem Tacho, das entspricht rund 75.000 km – sehr wenig für ein 36 Jahre altes Auto! Der Zustand lässt den niedrigen Tachostand glaubwürdig erscheinen: Bis auf einen Kratzer an der Fahrertür sieht alles schnieke aus.

Rost soll der Ami sogar überhaupt keinen haben. Auch der Innenraum in "Palomino"-Kunstleder, bei Mercedes MB-Tex genannt, sieht sauber aus. Nur das Armaturenbrett hat heftige Risse – das passiert, wenn der Wagen oft unter südlicher Sonne geparkt stand. Gebrauchten Ersatz gibt es ab etwa 250 Euro, der Einbau kostet noch ein paar Hunderter. Das malträtierte Dashboard erlaubt aber auch den Rückschluss, dass hier wirklich wenig bis gar kein

Rost zu finden sein könnte. Denn vermutlich war die Heimat des US-190er eher in Kalifornien als in Minnesota.

Zoom Im Fond hat der 190er wenig Kopffreiheit. Die Kopfstützen hinten waren aufpreispflichtig, dieses Exemplar hat keine. Auch die Rücksitze sehen noch sehr gut aus.



Mercedes 190 mit sehr guter Ausstattung



Beim Motor handelt es sich um einen 2,3 Liter großen Vierzylinder-Benziner, mit dem der Baby-Benz recht flott vorankommt: 132 PS bei einem Leergewicht von etwas über einer Tonne bringen den Kleinen in rund zehn Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Spitze ist bei 192 km/h erreicht. Wer die nicht zu lang fährt, kann einen Verbrauch von um die zehn Liter auf 100 km erreichen.

Zoom Ein Blick ins Innere: Die Sitze sind mit MB Tex bezogen, das ist eine Kunstleder-Variante. Der Abnutzungsgrad ist auffällig niedrig.



Der Wagen hat einen Katalysator, und damit fängt der Ausstattungs-Segen erst an: Es gibt Klimaautomatik, ein elektrisches Schiebedach und elektrische Fensterheber, elektrische Sitzeinstellung (sehr selten) und Original-Leichtmetallfelgen. Auch das Original-Kassettenradio ist noch an Bord, sollte aber unbedingt auf Funktionsfähigkeit getestet werden. Auch die Klimaanlage sollte der Interessent sorgfältig testen, die Umrüstung auf 134a kostet mehrere Hunderter – man darf es nicht selbst machen! Was er nicht hat: ABS, das war erst ab 1991 Serie.

Zoom Auch der Motorraum ist relativ unauffällig. Der Vierzylinder hat 132 PS, ein Katalysator sorgt für niedrigen Schadstoffausstoß.



Kleiner Nachlass fürs gerissene Armaturenbrett sollte drin sein



Und natürlich muss man sich einen so alten Wagen, noch dazu ein US-Import, insgesamt äußerst gründlich anschauen. Insbesondere der Fahrzeugboden verlangt nach einer Besichtigung, um Beulen durch unvorsichtige Vorbesitzer oder Unfallschäden aufzudecken. Rost tritt beim 190er anfangs vor allem an den Wagenheberaufnahmen und am Scheibenrahmen auf.

