Mercedes GLB (2019): Test, Motoren, AMG

Erprobung: AUTO BILD ist schon mitgefahren (Update!)

Wintererprobungsfahrten für das neue finalen Abstimmung, heißt, Mercedes gibt dem GLB aktuell den letzten Feinschliff. Mercedes testet das das Serienmodell des neuen GLB in Lappland. Hier finden diefür das neue SUV mit Stern statt. Der Testzyklus befindet sich in der, heißt, Mercedes gibt dem GLB aktuell den letzten Feinschliff.

In Lappland muss sich der GLB in der Kälte beweisen. Seine Offroad-Fähigkeiten werden wo anders getestet. Dabei soll vor allem das Kundeninteresse eine große Rolle spielen. "Wir befinden uns gerade auf den Testfahrten für das Gesamtfahrzeug. Wir testen hier kein spezielles System, sondern befassen uns mit dem kompletten Fahrzeug. Hier wird erprobt, dass das Auto beim Kunden später auch das macht, was der Kunde vom Fahrzeug erwartet.", berichtet Jochen Eck, Leiter der Gesamtfahrzeug Compact bei Mercedes. Dazu gehören auch Komfortfeatures wie die Heizung und Klimaanlage. Sie muss bei -25 Grad genauso zuverlässig funktionieren wie bei +5 Grad. "Heute morgen haben wir festgestellt, dass die Scheiben des GLB, wenn er voll beladen ist, beschlagen. Das soll so natürlich nicht sein, die Heizung muss auch bei Bedingungen wie hier das Fahrzeug in kürzester Zeit trocknen", so Jochen Eck. Solche Probleme können später beim Endkunden zu Frust führen, die Erprobung im hohen Norden bringt sie ans Licht. Mercedes wird an Stellen wie diesen noch einmal nachbessern, aber bis zum Marktstart Ende 2019 ist noch etwas Zeit.

Im Vorfeld konnte AUTO BILD schon einen Blick auf das Concept-Car werfen. Das sind die wichtigsten Fakten und Eindrücke: Bislang zeigte Mercedes nur die Studie zum SUV auf A-Klassen-Basis. Vorgestellt wurde sie auf der Auto Shanghai 2019 in China.

Design: geschrumpfter GLS

Der GLB erinnert an einen geschrumpften GLS. Das gilt besonders für die Seitenansicht. Kurze Überhänge, wenig Sicken und Falze – gemäß der aktuellen Design-Philosophie von Mercedes. Das bullige Auftreten des Offroaders wird durch den Unterfahrschutz und die ausgestellte Schulterpartie am Heck unterstrichen. Denkt man sich den Dachkasten, die schwarzen Schweller über den Radkästen und die grobstolligen Reifen weg, steht man im Prinzip schon vor der Serienversion des Mercedes GLB.

Innenraum: Das Cockpit erinnert stark an die A-Klasse

Das Cockpit erinnert an das der B-Klasse. In der Studie Platz nehmen konnte AUTO BILD noch nicht. Das Cockpit mit MBUX erinnert stark an die B-Klasse, lediglich die Türgriffe sind markanter. Integralsitze wie bei der A-Klasse wird es nicht geben. Abgesehen von den Holzzierleisten und dem vielen Leder an Armaturenteilen im Cockpit, auf den Türpanelen und im Kofferraum ist auch der Innenraum seriennah gestaltet.

Platzangebot: deutlich geräumiger als die A-Klasse

Der GLB wirkt geräumiger als sein Plattformspender A-Klasse. Basis ist die Langversion des Kompakt-Modells. Basis der A-Klasse mit langem Radstand und mehr Spurbreite, wirkt aber deutlich größer und geräumiger als der Kompaktwagen. Einsteigen durften wir zwar noch nicht, dafür hat Mercedes aber etwas zur Ausstattung verraten. In der Basisversion gibt es nur die zweite Sitzreihe mit umklappbaren Rückenlehnen, die sich im Verhältnis 40:20:40 teilen lassen. Für einen Aufpreis von 400 Euro wird diese Sitzreihe variabel. Sie lässt sich dann insgesamt um 14 Zentimeter verschieben – nach vorne neun und nach hinten fünf Zentimeter. Damit sollte je nach Einstellung für ausreichend Beinfreiheit gesorgt sein. Eine in acht Stufen verstellbare Lehnenneigung bringt zusätzlichen Komfort. Wer einen Aufpreis von 1000 Euro zahlt, bekommt neben der variablen zweiten noch eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen. Die sind sicherlich nur für kleine Personen gedacht, bieten aber USB-Anschlüsse und Cupholder.



Der GLB reiht sich zwischen GLA und GLC ein. Er steht auf Basis der A-Klasse mit langem Radstand und mehr Spurbreite, wirkt aber deutlich größer und geräumiger als der Kompaktwagen. Einsteigen durften wir zwar noch nicht, dafür hat Mercedes aber etwas zur Ausstattung verraten. In der Basisversion gibt es nur die zweite Sitzreihe mit umklappbaren Rückenlehnen, die sich im Verhältnis 40:20:40 teilen lassen. Für einen Aufpreis von 400 Euro wird diese Sitzreihe variabel. Sie lässt sich dann insgesamt um 14 Zentimeter verschieben – nach vorne neun und nach hinten fünf Zentimeter. Damit sollte je nach Einstellung für ausreichend Beinfreiheit gesorgt sein. Eine in acht Stufen verstellbare Lehnenneigung bringt zusätzlichen Komfort. Wer einen Aufpreis von 1000 Euro zahlt, bekommt neben der variablen zweiten noch eine dritte Sitzreihe mit zwei Einzelsitzen. Die sind sicherlich nur für kleine Personen gedacht, bieten aber USB-Anschlüsse und Cupholder. Der Kofferraum fällt mit der optionalen dritten Sitzreihe natürlich kleiner aus, lässt sich aber dank einer tiefen Ladekante gut beladen. Durch die geteilten Rückleuchten fällt der Kofferraumausschnitt verhältnismäßig groß aus.

Preis und Marktstart

Der Mercedes GLB wird in Deutschland Ende 2019 auf den Markt kommen – mit einer ähnlichen Motorenpalette wie wir sie von der A- beziehungsweise B-Klasse kennen. Sicher ist, dass der aus dem A 250 bekannte Vierzylinder mit 224 PS seinen Weg in den GLB finden wird. Der Allradantrieb bekommt drei Fahrmodi, die die Kraft unterschiedlich auf Vorder- und Hinterachse verteilen (Eco/Comfort: 80:20; Sport: 70:30, Offroadmodus: Allradkupplung als Längssperre). In der Basis wird der GLB aber mit Vorderradantrieb ausgestattet sein.