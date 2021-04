Opel Corsa F: Kaufberatung

Unfreiwillig kuschelig: Im Fond des Opel Corsa herrscht Platznot

4,06 Meter Länge bildet der Corsa gesundes Mittelmaß, mit Spiegeln misst er rund 1,96 Meter, in der Höhe kommt er auf 1,43 Meter (ganze fünf Zentimeter weniger als beim Vorgänger). Bleibt die Frage, ob der Corsa mit diesen Maßen gut haushaltet. Der Einstieg vorn muss durch eine relativ schmale Öffnung erfolgen, das größere Problem ist der Fond. Selbst ein optisch kleiner wirkender Mazda2 mit nahezu identischen Maßen offeriert hier mehr Platz. Zu viert ist es gerade so in Ordnung. Sitzen hinten drei Personen, sollten sich diese gut kennen – dazu montiert Opel die Rückbank eine Spur zu tief (340 mm), so heißt es Beine anwinkeln. Vorn dagegen sitzen Fahrer und Beifahrer bequem. Das beste Polster ist hier, dank der etwas längeren Oberschenkelauflage, eindeutig der Sportsitz, den Opel bedauerlicherweise an die GS Line bindet, die 2605 Euro Aufpreis kostet und erst mit dem 100-PS-Benziner erhältlich ist. Kein Ausschlusskriterium, denn auch die normalen Komfortsitze taugen für die Langstrecke. Sitzheizung serienmäßig gibt es ausschließlich für die Ausstattung Ultimate, darunter kostet sie, ab Linie Edition, 330 Euro. Erst gilt es, Deutschlands beliebtesten Kleinwagen richtig einzuordnen. Mitbildet der Corsa gesundes Mittelmaß,. Bleibt die Frage, ob der Corsa mit diesen Maßen gut haushaltet. Der Einstieg vorn muss durch eine relativ schmale Öffnung erfolgen,. Zu viert ist es gerade so in Ordnung. Sitzen hinten drei Personen, sollten sich diese gut kennen – dazu montiert Opel die Rückbank eine Spur zu tief (340 mm), so heißt es Beine anwinkeln. Vorn dagegen sitzen Fahrer und Beifahrer bequem. Das beste Polster ist hier, dank der etwas längeren Oberschenkelauflage, eindeutig der Sportsitz, den Opel bedauerlicherweise an die GS Line bindet, die 2605 Euro Aufpreis kostet und erst mit dem 100-PS-Benziner erhältlich ist. Kein Ausschlusskriterium, denn auch die normalen Komfortsitze taugen für die Langstrecke. Sitzheizung serienmäßig gibt es ausschließlich für die Ausstattung Ultimate, darunter kostet sie, ab Linie Edition, 330 Euro.

Sie haben bereits einen scheuen Blick in die Preisliste geworfen und sind bei der Sitzmassage hängen geblieben? Tendieren Sie ohnehin zur Top-Linie Ultimate, ist die Massage eine nette Ergänzung, sie aber genau deswegen zu wählen, keine gute Entscheidung. Wichtig ist hier zu wissen, dass der Konzern zwei verschiedene Massagesitze im Katalog führt. Für die höherplatzierten Modelle wie den Peugeot 508 oder DS 7 Crossback ist der Umfang deutlich erhöht, bei den kleineren Modellen fährt lediglich die Lordosenstütze ein und wieder aus, das fällt unserer Einschätzung nach nicht unter eine Massage.

Beim Opel Corsa sind "Edition" und "Elegance" unsere Ausstattungstipps

Die Ergonomie im Corsa ist gut – sie verbessert sich vor allem beim Infotainment, wenn das Navi Pro mit Direktwahltasten zugebucht wird. ©Opel Automobile GmbH bezüglich der Ausstattungslinie betrifft, empfehlen wir klar "Edition" oder "Elegance", für die sich laut Opel 50 beziehungsweise 30 Prozent der Kunden entscheiden. Was Sie bei der Elegance-Linie erwarten dürfen? Opel spendiert ab 18.340 Euro, basierend auf dem 75-PS-Benziner, folgende nennenswerte Annehmlichkeiten: LED-Scheinwerfer erhellen bereits die Nacht, dazu kommen – beim Kleinwagen keine Selbstverständlichkeit – elektrische Fensterheber im Fond sowie ein Lederlenkrad. in puncto Was die Entscheidung, für die sich laut Opel 50 beziehungsweise 30 Prozent der Kunden entscheiden. Was Sie bei der Elegance-Linie erwarten dürfen? Opel spendiert ab 18.340 Euro, basierend auf dem 75-PS-Benziner, folgende nennenswerte Annehmlichkeiten: LED-Scheinwerfer erhellen bereits die Nacht, dazu kommen – beim Kleinwagen keine Selbstverständlichkeit – elektrische Fensterheber im Fond sowie ein Lederlenkrad. in puncto Assistenzsystene fahren alle Varianten des Corsa mit Spurhalte-Assistent, Verkehrszeichenerkennung und Tempomat. Optionale Ausstattung gibt es dank üppig gefüllter Konzernregale reichlich. Empfehlenswert, in erster Linie für die Vielfahrer unter Ihnen, ist der "Active Drive Assist". 450 Euro in Verbindung mit dem Sechsgang-Schaltgetriebe, 550 Euro für den Achtstufenwandler sowie den Corsa-e sichern Ihnen neben einem Adaptivtempomaten einen aktiven Spurhalte-Assistenten und eine Radfahrererkennung (im Bereich von 5 bis 60 km/h). Auf unseren Testrunden rund um das Opel-Werk in Rüsselsheim präsentiert sich die Technik ohne große Auffälligkeiten, nur der aktive Spurhalte-Assistent ist hin und wieder etwas übereifrig. Bei der Park-Unterstützung ist das Park-&-Go-Paket der beste Kompromiss aus Kosten und Nutzen. 455 Euro für den Corsa-e und 650 Euro für den Benziner oder Diesel sind jeweils fällig. Der Umfang ist mit 180-Grad-Kamera und Einparkhilfe vorn und hinten in Ordnung. Wer den Paketinhalt noch erweitern möchte, nimmt das Premium-Paket, das noch einen Parkassistenten – rangiert tadellos –, einen Totwinkelwarner sowie elektrisch anklappbare Spiegel mitbringt. Preis: 565 (Corsa-e) beziehungsweise 760 Euro.

In Sachen Multimedia läuft der Elegance serienmäßig mit Sieben-Zoll-Touchdisplay vom Band im spanischen Saragossa. Das System erfüllt alle Grundbedürfnisse, ist aber auf Anhieb nicht ganz schlüssig, die Anbindung für vom Band im spanischen Saragossa. Das System erfüllt alle Grundbedürfnisse, ist aber auf Anhieb nicht ganz schlüssig, die Anbindung für Apple Carplay oder Android Auto ist als Ausgleich schon vorhanden. So braucht es keine weitere Investition von knapp 1000 Euro für das Navigationssystem mit Touchdisplay im Zehn-Zoll-Format. Einziger echter Vorteil: die zusätzlichen Kurzwahltasten, die Opel unmittelbar unter dem Display platziert.

130 PS bilden jetzt die Speerspitze im Programm des Opel Corsa

Den Automatik-Wählhebel kriegen Sie im Diesel-Corsa nicht zu Gesicht. ©Opel Automobile GmbH Es gibt auch in dieser Corsa-Reihe kein sportliches OPC-Modell mehr! Statt 220 PS wie noch in der Generation D (2006 bis 2014) bilden jetzt 130 PS die Speerspitze im Programm. Immerhin: Der turboaufgeladene Dreizylinder kommt gut vom Fleck, bringt die knapp über 1200 Kilogramm zügig auf Richtgeschwindigkeit – von einem OPC-Gefühl kann aber keine Rede sein, dafür ist auch die GS Line optisch zu zurückhaltend. Darüber hinaus fehlt ein Handschalter, vorzugsweise mit sechs Gängen. Aber: Ein Großteil der Kundschaft interessiert sich ohnehin eher für den Einstiegs-Corsa mit 75 PS oder die goldene Mitte mit 100 PS. Als einzige Schwäche unterstellen wir den beiden im Grunde laufruhigen Aggregaten eine etwas zu spärliche Dämmung, der Motor sitzt gefühlt mit im Fußraum. Richtig stimmig wirkt der Corsa mit der optionalen Achtstufen-Wandlerautomatik (1750 Euro). Die wählt stets den richtigen Gang, fällt jedoch kurz nach dem Motorstart mit etwas Ruckelei auf, die sich im Lauf der Zeit legt. Das manuelle Getriebe, mit fünf und sechs Gängen, ist in Ordnung, läuft aber recht unsauber durch die Gassen. Das Fahrwerk ist uns eine Spur zu hoppelig, besser stellt sich da der schwere Corsa-e an – seine 300 Kilogramm Mehrgewicht gegenüber dem 1.2 Direct Inject Turbo tun dem Unterbau gut. Zum Angebot Neuwagen: Opel Corsa bei carwow.de Bleiben die Motoren des Corsa: Das Angebot ist überschaubar, der Corsa deckt aber, bis auf eine Ausnahme, alle Bedürfnisse ab. Dazu kommen wir als Erstes:Statt 220 PS wie noch in der Generation D (2006 bis 2014) bilden jetzt 130 PS die Speerspitze im Programm. Immerhin: Der turboaufgeladene Dreizylinder kommt gut vom Fleck, bringt die knapp über 1200 Kilogramm zügig auf Richtgeschwindigkeit – von einem OPC-Gefühl kann aber keine Rede sein, dafür ist auch die GS Line optisch zu zurückhaltend. Darüber hinaus fehlt ein Handschalter, vorzugsweise mit sechs Gängen. Aber:. Als einzige Schwäche unterstellen wir den beiden im Grunde laufruhigen Aggregaten eine etwas zu spärliche Dämmung, der Motor sitzt gefühlt mit im Fußraum. Richtig stimmig wirkt der Corsa mit der optionalen Achtstufen-Wandlerautomatik (1750 Euro). Die wählt stets den richtigen Gang, fällt jedoch kurz nach dem Motorstart mit etwas Ruckelei auf, die sich im Lauf der Zeit legt. Das manuelle Getriebe, mit fünf und sechs Gängen, ist in Ordnung, läuft aber recht unsauber durch die Gassen. Das Fahrwerk ist uns eine Spur zu hoppelig, besser stellt sich da der schwere Corsa-e an – seine 300 Kilogramm Mehrgewicht gegenüber dem 1.2 Direct Inject Turbo tun dem Unterbau gut.

Das Handling ist beim E-Auto Opel Corsa-e besser als bei den Verbrennern

Der Universal-Charger kombiniert drei Kabel. Er ersetzt das Mode-2-Kabel und bietet Stecker für Ladestation, Haushalts- und Starkstrom-Steckdose. ©Opel Automobile GmbH 136 PS des E-Motors – der kommt von Siemens – nicht einzig und allein für den Ampelsprint nutzt, der schafft gut 250 Kilometer Mit dem sauberen Aushängeschild der Baureihe rollen wir lokal emissionsfrei durch Rüsselsheim. Der vollelektrische Opel Corsa-e erzeugt gute Laune, das liegt neben dem flotten Antritt auch an der kaum vorhandenen Geräuschkulisse. Wer die– der kommt von Siemens – nicht einzig und allein für den Ampelsprint nutzt, der schafft gut 250 Kilometer Reichweite mit einer Akku-Füllung , bei den eisigen Temperaturen auf unserer Testrunde gehen davon natürlich auch noch mal welche auf dem Weg verloren. Nichts Neues, ein generelles Problem aller E-Autos.

Modellpalette: Opel Corsa F 1,2 1.2 Direct Injection Turbo 1.2 Direct Injection Turbo Motor/Hubraum R3/1199 ccm R3, Turbo/1199 ccm R3, Turbo/1199 ccm Getriebe (man. | automat.) 5­-Gang | – 6­-Gang | 8­-Stufen­-Wandleraut. – | 8­-Stufen­-Wandleraut. kW (PS) bei 1/min 55 (75)/5750 74 (100)/5500 96 (130)/5500 Nm bei 1/min 118/2750 205/1750 230/1750 Höchstgeschwindigkeit 174 km/h 194 | 192 km/h 208 km/h 0–100 km/h 13,2 s 9,9 | 10,8 s 8,7 s Normverbrauch (WLTP) 5,2 l Super 5,2 | 5,1 l Super 5,4 l Super Abgas CO2 • Abgasnorm 117 g/km • Euro 6d 116 g/km • Euro 6d 122 g/km • Euro 6d OPF • SCR­Kat.1)/AdBlue­Tank ja • – ja • – ja • – Grundpreis 14.415 Euro 18.250 Euro 24.315 Euro Fazit Das Aggregat für den Wenig fahrer. Die 75 Pferdchen rei­chen allemal für die Stadt, sind dabei aber stets akustisch präsent. Passende Alternative gesucht? Corsa­-e! Eine weitere Alternative für den Wenigfahrer, der aber etwas mehr Leistung wünscht. Nur hier haben Sie die Wahl zwischen dem Handschalter und der Automatik. Da es keinen Corsa OPC mehr gibt, ordert der sportliche Fahrer den 1,2­-Liter­-Dreizylinder mit 130 PS. Der steht gut im Futter, dröhnt dafür bei hoher Drehzahl ordentlich. Ökotrend-Wertung 2 2 2 1.5 Diesel Corsa-e Motor/Hubraum R4, Turbo/1499 ccm Elektromotor Getriebe (man. | automat.) 6-Gang | – feste Getriebeübersetzung kW (PS) bei 1/min 75 (102)/3500 100 (136) Nm bei 1/min 250/1750 260 Höchstgeschwindigkeit 188 km/h 150 km/h 0–100 km/h 10,2 s 8,1 s Normverbrauch (WLTP) 4,0 l Diesel 16,5 kWh Abgas CO2 • Abgasnorm 104 g/km • Euro 6d 0 g/km • – OPF • SCR­Kat.1)/AdBlue­Tank – • ja, 15 Liter AdBlue – • – Grundpreis 18.085 Euro 29.900 Euro Fazit Der einzige Selbstzünder im Programm, der gerade in Südeuropa noch reichlich Anklang findet. Genügsam in Fahrleistungen sowie Verbrauch. Ein stimmiges E­-Auto, das mit dem 50-kWh­-Akku bei angemessener Fahrweise eine solide Reichweite zur Verfü­gung stellt. Auf 80 % geht's am Schnelllader in rund 30 Minuten. Ökotrend-Wertung 3+ 1- 1) SCR = Selective Catalytic Reduction: Stickoxide (NOx) werden in Stickstoff (N2) und Wasser (H2O) umgewandelt.

Das Handling ist dank des nochmals tieferen Schwerpunkts (circa sechs Zentimeter) trotzdem etwas besser als bei den Verbrenner-Brüdern. Wichtig: Ordern Sie mindestens die Edition-Ausstattung: Erst dann haben Sie die Option auf den dreiphasigen Onboard-Lader (1190 Euro), dank dem der Corsa-e mit bis zu 11 kW Wechselstrom tanken kann. Davon abgesehen kennt der Corsa-e eigentlich kaum Nachteile gegenüber seinen konventionell angetriebenen Brüdern. Der Kofferraum schrumpft etwas, von 309 auf 267 Liter. Einen praktischen "Frunk" (steht für Front Trunk), also einen Kofferraum vorn, kann der Corsa nicht bieten, da die CMP-Plattform auch Benziner und Diesel ein Heim bieten muss. Der Wagen liegt satt auf der Straße, die Lenkung ist direkt, geizt aber leider etwas mit Gefühl.. Wichtig: Ordern Sie mindestens die Edition-Ausstattung: Erst dann haben Sie die Option auf den dreiphasigen Onboard-Lader (1190 Euro), dank dem der Corsa-e mit bis zu 11 kW Wechselstrom tanken kann. Schnellladen an DC-Säulen mit bis zu 100 kW ist serienmäßig möglich, nach 30 Minuten ist der Akku hier zu 80 Prozent gefüllt. Fast schon dreist: Ab Werk kommt der Corsa-e nicht nur mit einphasigem Lader, sondern auch nur mit einem Kabel für die Haushaltssteckdose