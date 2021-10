Renault Arkana E-Tech Hybrid: Test, SUV-Coupé, Motor, Preis

Bei entspannter Gangart fällt der Hybrid-Antrieb kaum auf

Renault Arkana (2021): Neuvorstellung - SUV-Coupé - Motor - Preis Erstes SUV-Coupé von Renault Zur Videoseite lokal emissionsfreie Fortbewegung. Erst wenn sich die Batterieanzeige im volldigitalen Kombiinstrument (Serie ab Linie Intens) gänzlich der Null nähert oder Sie wenig rücksichtsvoll das Gaspedal bearbeiten, zündet der Vierzylinder und stört die Schweigekloster-ähnliche Geräuschkulisse. In der Stadt und auf der Landstraße fällt das Aggregat kaum auf. Wenn der Wählhebel der Automatik auf B steht, rekuperiert der Antrieb kräftig, lädt so fleißig den kleinen Akku und erlaubt entspanntes One-Pedal-Driving. Auf der Autobahn fällt der Hybrid mit seiner geringen Leistungsausbeute auf. Beim flotten Überholvorgang dreht und dröhnt der Saugbenziner ordentlich, macht dabei aber kaum Strecke. So genießen die Passagiere eine leise undFortbewegung. Erst wenn sich die Batterieanzeige im volldigitalen Kombiinstrument (Serie ab Linie Intens) gänzlich der Null nähert oder Sie wenig rücksichtsvoll das Gaspedal bearbeiten, zündet der Vierzylinder und stört die. In der Stadt und auf der Landstraße fällt das Aggregat kaum auf. Wenn der Wählhebel der Automatik auf B steht, rekuperiert der Antrieb kräftig, lädt so fleißig denund erlaubt entspanntes. Auf der Autobahn fällt dermit seiner geringen Leistungsausbeute auf. Beim flottendreht und dröhnt derordentlich, macht dabei aber kaum Strecke.

Im Fahrwerk des Arkana steckt noch Optimierungspotenzial

Das geht besser: Kurze Wellen reicht die Federung an die Insassen durch, zudem ist die Lenkung teigig. ©Olaf Itrich / AUTO BILD 174 km/h anvisiert, der findet mit dem Arkana E-Tech auf Dauer kein Glück. Das zeigt sich auch in puncto Fahrwerk und Lenkung. Über lange Wellen wippt der Arkana zuverlässig, noch angemessen komfortabel. Kurze Unebenheiten reichen Fahrwerk und 18-Zöller aber spürbar durch. Die Lenkung wirkt teigig, dazu mangelt es an Rückmeldung. Wie sieht es im Inneren der modischen Schrägheck-Karosserie aus? Gut! Denn Renault fällt nicht wie manch anderer Hersteller dem Touch-Wahn zum Opfer. Die Franzosen finden eine gelungene Mischung aus digitaler und analoger Bedienung. Wichtige Tasten wie etwa die des Spurhalteassistenten positioniert Renault griffgünstig links vom Lenkrad. Hier finden Sie auch die optionale Lenkradheizung. Der Hybrid verlangt ein gehöriges Maß an Gelassenheit und Weitblick, sonst geht das Konzept nicht auf. Wer ständig die Höchstgeschwindigkeit vonanvisiert, der findet mit dem Arkana E-Tech auf Dauer kein Glück. Das zeigt sich auch in puncto. Über lange Wellen wippt der Arkana zuverlässig, noch. Kurze Unebenheiten reichen Fahrwerk und 18-Zöller aber spürbar durch. Die, dazu mangelt es an Rückmeldung. Wie sieht es im Inneren der modischen Schrägheck-Karosserie aus? Gut! Denn Renault fällt nicht wie manch anderer Hersteller dem Touch-Wahn zum Opfer. Die Franzosen finden eine gelungene Mischung aus digitaler und analoger Bedienung. Wichtige Tasten wie etwa die des Spurhalteassistenten positioniert Renault griffgünstig links vom Lenkrad. Hier finden Sie auch die optionale Lenkradheizung.

Navigation durch das Infotainment, sondern ganz einfach. Etwas zügiger dürfte das System aber Berührungen umsetzen, dazu etwas strukturierter sein. Die Lautstärke und die gewünschte Quelle für musikalische Unterhaltung bedienen Sie über einen kleinen Satelliten, der rechts hinter dem Lenkrad sitzt und sich schnell auch blind bedienen lässt. Gar nicht blind erfolgt diedurch das Infotainment, sondern ganz einfach. Etwas zügiger dürfte das System aber Berührungen umsetzen, dazu etwas strukturierter sein.

Das Bedienkonzept des Renault ist einfach und logisch

Keine Rätsel: Der Arkana lässt sich einfach bedienen, es gibt eine Menge klassischer Schalter. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Klimaautomatik: Drei große Regler plus einige Schalter werfen keine Fragen auf. Dieses Analog-Konzept verdient ein Lob, denn Renault kehrt zu einer gänzlich analogen Steuerung zurück, setzt nicht wie noch vor einiger Zeit auf eine Mischung aus klassischen Reglern und Touchdisplay. Und wie steht es um das Platzangebot? Ganz gut. Vorn sitzen Fahrer und Beifahrer auf ausreichend bequemen Sesseln, die Renault auf Wunsch mit Leder und elektrischer Verstellung offeriert. In der zweiten Reihe geht es dagegen deutlich enger zu – keine Offenbarung. Wegen der recht tiefen Dachlinie müssen die Mitreisenden beim Einsteigen in jedem Fall den Kopf einziehen. Einmal reingeschwungen, bietet der Arkana aber viel Kopffreiheit, selbst über 1,90 Metern passt es noch ganz gut. Knie-, Bein- und Fußfreiheit gehen ebenfalls in Ordnung. Tadellos ist die: Drei große Regler plus einige Schalter werfen keine Fragen auf. Diesesverdient ein Lob, denn Renault kehrt zu einer gänzlich analogen Steuerung zurück, setzt nicht wie noch vor einiger Zeit auf eine Mischung aus klassischen Reglern und Touchdisplay. Und wie steht es um das? Ganz gut. Vorn sitzen Fahrer und Beifahrer auf ausreichend bequemen Sesseln, die Renault auf Wunsch mit Leder undofferiert. In der zweiten Reihe geht es dagegen deutlich enger zu – keine Offenbarung. Wegen der rechtmüssen die Mitreisenden beim Einsteigen in jedem Fall den Kopf einziehen. Einmal reingeschwungen, bietet deraber viel Kopffreiheit, selbst über 1,90 Metern passt es noch ganz gut. Knie-, Bein- und Fußfreiheit gehen ebenfalls in Ordnung.

Mit dem Preis hängt der Hybrid die Premium-Konkurrenz ab

Preiswert: Der gut ausgestattete Arkana E-Tech Hybrid Intens steht mit 32.650 Euro in der Liste. ©Olaf Itrich / AUTO BILD Gepäckabteil des Vollhybrid fasst 480 bis maximal 1263 Liter, beim Benziner sind es 513 bis 1296 Liter. Zum Vergleich: Ein Audi Q3 Sportback kommt auf ein Volumen von 530 bis 1400 Liter, ein X4 auf 525 bis 1430 Liter. Bei umgeklappter Rückbank lassen sich Gegenstände problemlos durchschieben – der doppelte Ladeboden macht's möglich. Sperriges Gut transportieren Sie aber besser anderweitig – die schräg liegende Heckscheibe schränkt den Raum ein. In diesem Zusammenhang: Ein Heckscheibenwischer wäre durchaus wünschenswert. Und die Übersicht, besonders nach schräg hinten, ist wirklich schlecht, die Parkpiepser, die glücklicherweise bereits ab Einstiegs-Linie Zen an Bord sind. Dasdes Vollhybrid fasst 480 bis, beim Benziner sind es 513 bis 1296 Liter. Zum Vergleich: Ein Audi Q3 Sportback kommt auf ein Volumen von 530 bis 1400 Liter, ein X4 auf 525 bis 1430 Liter. Bei umgeklappter Rückbank lassen sich Gegenstände problemlos durchschieben – dermacht's möglich. Sperriges Gut transportieren Sie aber besser anderweitig – die schräg liegende Heckscheibe schränkt den Raum ein. In diesem Zusammenhang: Einwäre durchaus wünschenswert. Und die, besonders nach schräg hinten,, die Rückfahrkamera (immer serienmäßig) liefert bei Dunkelheit nur sehr bescheidene Bilder. Echte Abhilfe schaffen hier nur die, die glücklicherweise bereits ab Einstiegs-Linie Zen an Bord sind.

2000 Euro Aufpreis empfehlen wir jedoch gleich die Intens-Ausstattung. Die bringt unter anderem Adaptivtempomat, digitale Instrumente, Navi und Verkehrszeichenerkennung mit. Für 32.650 Euro gibt's bei der deutschen Konkurrenz noch lange keinen schrägen SUV-Sympathen. (Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich) Bei moderatenempfehlen wir jedoch gleich die. Die bringt unter anderem Adaptivtempomat, digitale Instrumente, Navi und Verkehrszeichenerkennung mit. Fürgibt's bei der deutschen Konkurrenz noch lange keinen schrägen SUV-Sympathen.