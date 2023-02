Wer hat's erfunden? Beim Hybridantrieb willst du sofort " Toyota " rufen. Prius und Co sind gefühlt doch schon mit der ersten Ölkrise geboren, oder? Tatsächlich waren sie 1997 absolute Vorreiter. Außerdem hat Toyota die Gattungersonnen.

Im RAV4 (ab 1994) waren subjektiv doch schon Generationen unserer Vorfahren unterwegs. Und im Motorsport treibt die Marke ebenfalls schon immer ihr Unwesen, rockte Le Mans, Dakar und die Rallye San Remo – lange bevor andere auf den Trichter kamen. Okay, wir übertreiben. Aber: In allen Ligen spielt Toyota souverän und langjährig mit.

GR soll das beste aus zwei Welten bieten



Ab sofort mixen die Japaner ihre Erfindungen sogar in einem Modell zusammen. Als RAV4 GR (steht für Gazoo Racing) Sport hört das Ganze dann auf die Formel: Kompakt-SUV trifft Tempo trifft Sparantrieb. Um den hohen Ansprüchen gerecht zu werden, gibt's entsprechend "schnellen" Zierrat, ein angepasstes Fahrwerk und dank Voll- beziehungsweise Plug-in-Hybrid-Technik üppige Systemleistung.

Als Plug-in mit 306 PS Systemleistung

Was sonst noch neu ist und wie sich der schnelle Allradler auf der (teils verschneiten) Straße aufführt, konnten wir bereits prüfen. Als "normaler" Hybrid leistet der RAV GR 222 PS, als Plug-in-Variante holt Toyota 306 System-PS aus dem (bereits bekannten) Trio mit 2.5er-Benziner-Vierzylinder und zwei E-Maschinen. An der Vorderachse mit 182 PS, die schwächere Maschine (54 PS) im Heck schaltet bei Bedarf die Hinterräder zu.

Mit bis zu 306 PS geht der RAV4 GR Sport ordentlich vorwärts. Und er fühlt sich handlicher an, als zwei Tonnen Masse vermuten lassen.

Die Kräfte gehen somit variabel über das stufenlose Getriebe an vier Räder. Trotz Racing im Namen läuft der RAV entspannt und angenehm universell, wirkt auch mit härterer Federung sowie strafferen Stoßdämpfern passend mit der Straße verbunden. Zumindest was das Handling, die wache Spurtkraft und das mühelose Anfahrverhalten angeht, fühlt sich der GR eine Nummer handlicher an, als es die zwei Tonnen Masse vermuten lassen.