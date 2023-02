An der Schnauze sind Caddy und Touran jeweils als Brüder zu erkennen. Dahinter kommt bei ersterem eine riesige Kiste mit mächtig viel Platz. Ohne die optionale dritte Sitzreihe passen 750 Liter Gepäck hinten rein. 85 PS machen den VW nicht zum Dynamiker. Man kann mit ihm die lange Reise bis ans Mittelmeer unter die Räder nehmen. Aber er fühlt sich in der Nähe der Heimat eindeutig besser an.