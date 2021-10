Zeitkapsel: Der bei eBay inserierte, 33 Jahre alte Bestseller macht den Eindruck, als habe er seit seiner Zulassung kurz vor Weihnachten 1988 ununterbrochen in einer wohltemperierten Garage gestanden. Was nicht sein kann, denn der Dreitürer hat immerhin 83.822 Kilometer auf dem Tacho. Das ist allerdings lächerlich wenig, denn es entspricht einer jährlichen Fahrleistung von rund 2500 km. Insofern müssen wir nicht unbedingt glauben, dass der weiße Wolfsburger Dieser VW Golf sieht aus wie die viel beschworene: Der bei eBay inserierte,macht den Eindruck, als habe er seit seiner Zulassung kurz vor Weihnachten 1988 ununterbrochen in einer wohltemperierten Garage gestanden. Was nicht sein kann, denn der Dreitürer hat immerhinauf dem Tacho. Das ist allerdings lächerlich wenig, denn es entspricht einer jährlichen Fahrleistung von rund 2500 km. Insofern müssen wir nicht unbedingt glauben, dass der weiße Wolfsburger Youngtimer wirklich "restauriert" wurde – er ist so jung, dass eine echte Restaurierung wohl gar nicht notwendig war.

Hinweis VW Golf 2 mit Schiebedach und wenig km bei eBay Zum Angebot Pfeil

Rostprobleme waren wie weggeblasen. Der Golf 2 hat sehr üppigen Rostschutz und eignet sich daher auch heute noch als Alltagsauto. Natürlich gab es viele Sicherheits-Features wie Beim Golf 2 hat VW viele Fehler der ersten Generation (1974-83) beseitigt, vor allem diewaren wie weggeblasen. Der Golf 2 hat sehrund eignet sich daher auch heute noch als. Natürlich gab es viele Sicherheits-Features wie ABS Airbags und ESP noch nicht. Ab 1987 war ABS optional; ob der eBay-Golf es hat, ist nicht sicher, da sollte man den Verkäufer fragen. Auch Servolenkung und elektrische Fensterheber gab es nur gegen Aufpreis, hierzu steht ebenfalls nichts im Inserat.

Zoom Der VW Golf 2 ist bekannt für seine gute Rostvorsorge.





schmales Schiebedach sowie eine Fünfgang-Handschaltung war beim großen 1,8-Liter-Benziner serienmäßig. Der fünfte Gang ist ein sogenannter "E-Gang", also lang übersetzt – er soll bei Autobahnfahrten helfen, den An Extras hat der Golf einsowie eine Anhängerkupplung . Diewar beim großen 1,8-Liter-Benziner serienmäßig. Der fünfte Gang ist ein sogenannter "E-Gang", also lang übersetzt – er soll bei Autobahnfahrten helfen, den Spritverbrauch zu senken. Mit 84 PS aus dem großen 1,8-Liter-Benziner schafft er bis zu 173 km/h. Ein Alltagsverbrauch von acht Litern auf 100 km ist möglich.

Zoom Das Auto hat kaum Extras, aber Schiebedach und AHK.



von Grund auf restauriert habe: Die komplett lackiert worden sein. Leider sind die pulverbeschichteten Achsen auf keinem Foto zu sehen. Der Der Vorbesitzer schreibt in seinem "Sofort Kaufen"-Angebot, dass er den Kompaktenhabe: Die Reifen seien neu, die Felgen sandgestrahlt, pulverbeschichtet und lackiert. Auch Vorder- und Hinterachse wurden laut Angaben überholt, anschließend ebenfalls sandgestrahlt und pulverbeschichtet. Außerdem wurden Filter, Betriebsflüssigkeiten, Zündkerzen , Wasserpumpe, Thermostat, Kühler, Thermoschalter, Zahnriemen und ein Ansaugluftschlauch erneuert. Zum Schluss soll die Karosserie sogarworden sein. Leider sind die pulverbeschichteten Achsen auf keinem Foto zu sehen. Der Motor macht aber einen sauberen Eindruck.

Zoom Die Laufleistung soll nur 83.822 km betragen.



Dieser VW Golf 2 hat die TÜV-Prüfung bereits 2020 bestanden



HU beim GTÜ-Prüfer in Kirchheim bei Stuttgart. Das Auto bestand anscheinend auf Anhieb, erhielt auch die entweder stillgelegt oder weitergefahren worden. Jedenfalls hat hier offenbar nicht jemand gezielt ein Auto zum Verkauf fertig gemacht. Anschließend ging's zurin Kirchheim bei Stuttgart. Das Auto bestand anscheinend auf Anhieb, erhielt auch die H-Zulassung . Etwas irritierend ist allerdings, dass die Prüfung bereits im Juli 2020 erfolgte. Der Golf ist danachworden. Jedenfalls hat hier offenbar nicht jemand gezielt ein Auto zum Verkauf fertig gemacht.

Zoom Der Benzinmotor leistet 84 PS. Alle Filter wurden laut Inserat erneuert.





Vielleicht ist der Golf also ein Verlegenheits-Verkauf – der aber gründlich durchleuchtet werden sollte. Denn warum will der Anbieter sich von dem Auto trennen? Ist es eine Privatperson, wie hier dargestellt wird, verzichtet der Käufer auf Gewährleistung. Das ist ein gewisses Risiko. Um so gründlicher sollte geprüft werden, ob wirklich alles sauber ist an dem weißen Golf 2.

