Hat den jemand im Hinterzimmer abgestellt und dann vergessen? Diesem Golf 2 auf eBay sieht man sein Alter wirklich nicht an. Er ist Baujahr 1987, hat aber nur 20.124 Kilometer auf dem Tacho, kann aber plausibel sein, vielmehr sollte man nach Standschäden suchen. Der Lack in "Gold Metallic" glänzt jedenfalls wie am ersten Tag, die hellbraunen Polster sehen appetitlich aus, der Kofferraum ist wie geleckt. Der Dreitürer hat neue HU, ist aber abgemeldet. Wer ihn probefahren will, muss also vor Ort ein Kurzzeit-Kennzeichen beantragen.