VW Golf 8 GTE (2020): Plug-in-Hybrid, PS, Reichweite, Preis

Der Golf 8 GTE kommt rein elektrisch elf Kilometer weiter als sein Vorgänger.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der Golf 8 GTE nicht nur mehr Leistung, sondern auch eine höhere elektrische Reichweite. Der Strom in derreicht laut VW für. Beim Vorgänger waren es lediglich 49. Offizielle Reichweiten- und Verbrauchsangaben nach der WLTP-Norm, sowie Informationen zu den Fahrleistungen und den Ladezeiten haben die Wolfsburger allerdings noch nicht veröffentlicht. Die Systemleistung steigt mit dem Generationswechsel von 150 kW (204 PS ) aufund dürfte den GTE so zu einermachen.Der Einstiegspreis sollte wohl auf dem Niveau des Vorgängers liegen, also beidürften die ersten Exemplare zu den Händlern rollen.