, diese drei Buchstaben sollengrundlegend verändern. Die neueführt das bei VW schon lange gängigein die Neuzeit. Derstellt das Grundgerüst aller zukünftiger Elektroautos aus Wolfsburg und den Rest des Konzerns dar. Neben Volkswagen wird in Zukunft auch Ford auf den MEB zurückgreifen. Die beiden Automobilkonzerne haben eine Kooperation bekannt gegeben und teilen sich so unter anderem die Entwicklungskosten. Bis zu 600.000 Plattformen erhalten die Kölner bislang.

Erneut setzt Volkswagen bei seiner Bodengruppe auf einenund erlaubt damit den Einsatz in unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Kernelement des neuen MEB ist der Akku. Je nach Radstand lassen sichrealisieren. Der Stromspeicher liegt in einem, das die chemischen Bauteile bei einem Unfall schützen soll.

Volkswagen verwendet für seinen MEB in der ersten Generation. Bei ihnen ist der Rotor des Motors mit einem Dauermagneten versehen. Diese Art des Elektromotors ist aktuellim Automobilbereich. Besonders die geringen Abmessungen und der hohevonzeichnen diese Motorenart aus. Im MEB übernimmt der Motor neben dem Antrieb auch einen Teil der Verzögerung. So nutzen Fahrzeuge auf der Plattform die Rekuperation des Motors bei möglichst vielen Bremsvorgängen aus. Das schont die Bremsen und gewinnt Strom zurück. Beim Motor findet sich auch die. Sie ist so etwas wie das Gehirn des Antriebs, kontrolliert den Stromfluss und wandelt den gespeicherten Gleichstrom in Wechselstrom für den Antrieb um.