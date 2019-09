VW T-Cross Coupé (2020): Preis, Marktstart, SUV-Coupé, Design

erüchten zufolge arbeitet VW an einer. Zumindest legt dies ein Bericht des spanischen Automagazins Motor.es nahe. Wenn an der Geschichte etwas dran ist, wäre die neue Variante des T-Cross dasund einer der ersten Vertreter seiner Art im Kleinwagen-Segment.

Vermutlich wird VW dem Polo -SUV nicht nur eineverpassen, sondern die Optik im Detail auch an anderen Stellen dynamischer machen. Sie dürften beim Design also ähnlich vorgehen, wie die Tochtermarke Audi beim neuen Q3 Sportback . Ob der sportlichere T-Cross den wenig einfallsreichen Namenszusatz Coupé bekommt, oder VW für SUV-Coupés eineeinführen wird, steht noch in den Sternen. Die ersten Exemplare könntenzu den Händlern rollen. Da VW die Coupé-Version wahrscheinlich nicht mit den Einstiegsmotoren anbieten wird, vermutet AUTO BILD, dass es preislich beilosgeht.