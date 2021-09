Viele Campingfreunde träumen vom. Aus gutem Grund, denn der VW Bus mit dem legendären Ruf bietet vielauf überschaubarer, eine unbestreitbar hohe– und er passt in die meisten

Das Auto ist ein VW T6mitundaus dem Jahr. Ein weißer Duocamper parkt zur Veranschaulichung gleich nebenan. Der Diesel erfüllt die Abgasnorm und eignet sich daher auch für Großstädter, die in einer Umweltzone leben.

, Anhängerkupplung,, Rückfahrkamera,, Tempomat, ein Assistent zurund einesind unter anderem an Bord. Der T6 hat rundherum neue Bremsen und. Das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3200 Kilogramm. Damit kann der Duocamper mit dem aktuellen Pkw-Führerschein bewegt werden.

Der Duocamper bietet zwei Personen alles, was sie für einen schönen Urlaub benötigen.

Die Sitzecke im Innenraum kann durch einein eine Liegefläche umfunktioniert werden. In der Küche finden sich ein, eine Spüle mit Wasserhahn, ein- und einmit jeweils zwölf Liter Fassungsvermögen sowie eine Kompressor-Kühlbox.wird am Heck des Bullis. Dazu kommen zahlreiche Verstaumöglichkeiten, eine, eine, eine 12- und eine 230-Volt-Anlage, verschiedene Ausstell- und Schiebefenster, ein Gardinensatz und gegen Aufpreis eine

Ein VW T6 ist keine schlechte Wahl. VW hat im Vergleich zum nicht so sehr empfehlenswerten T5 an vielen Stellen, und diese gewachsene Reife merkt man dem T6 an. Derrumort merklich, überzeugt aber mit seinemund einem angemessenen. Je mehran Bord sind, desto öfter kann es zu Zicken kommen.