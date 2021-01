H alter eines weitgehend originalen Oldtimers können den Klassiker als automobiles Kulturgut mit H-Kennzeichen zulassen. Das spart vor allem laufende Kosten bei der Steuer: es müssen pro Jahr nur pauschal 191,73 Euro Kfz-Steuer bezahlt werden, unabhängig von frühestens 30 Jahren erstmals zugelassen wurden und in einem guten, originalen oder zeitgenössisch restauriertem Zustand sind. Das Kennzeichen sieht aus wie ein rollendes Kulturgut. Wer dieses Kennzeichen möchte, muss ein Gutachten vorlegen. Es belegt, dass das Auto nicht verbastelt wurde, das der Wagen weitestgehend original – oder alter eines weitgehend originalen Oldtimers können den Klassiker alszulassen. Das spart vor allem laufende Kosten bei der Steuer: es müssen pro Jahr nur pauschalbezahlt werden, unabhängig von Hubraum und Verbrauch . Das H-Kennzeichen wurde 1997 als Kennzeichen für historische Fahrzeuge eingeführt, die vorwurden und in einem guten, originalen oder zeitgenössisch restauriertem Zustand sind. Das Kennzeichen sieht aus wie ein normales EU-Nummernschild , endet aber mit dem Buchstaben "H" (für historisch). Es zeichnet das so gekennzeichnte Auto aus als. Wer dieses Kennzeichen möchte, muss ein Gutachten vorlegen. Es belegt, dass das Auto nicht verbastelt wurde, das der Wagen weitestgehend original – oder zeitgenössisch getunt – ist.

Was wird fürs H-Kennzeichen begutachtet?

Mit dem H-Kennzeichen adelt man sein Auto als kulturelles Kulturgut. Allerdings ist nicht immer die günstigste Kennzeichenlösung. ©Christian Bittmann / AUTO BILD H-Gutachten ist eine Hürde, die nicht jeder Oldie nehmen kann. Verbrauchte Altwagen, die mit Glück über die Altersgrenze gerutscht sind, gehören nicht dazu. Damit ist auch schon das Ammenmärchen widerlegt, dass sich ein H-Kennzeichen-Oldtimer als günstiger Alltagswagen bewegen lässt. Grundsätzlich gilt: Der Zustand des Autos muss gut sein, und die Hauptbauteile müssen im Originalzustand oder zumindest zeitgenössisch ersetzt worden sein. Erstellen kann so ein Gutachten seit 2007 jeder geschulte Prüfingenieur der großen Prüforganisationen TÜV, Dekra, GTÜ und weitere. Zur Begutachtung gehört eine Untersuchung im Umfang einer

● Aufbau/Karosserie

● Rahmen/Fahrwerk

● Motor/Antrieb

● Bremsanlage

● Lenkung

● Räder/Reifen

● elektrische Anlage

● der Fahrzeuginnenraum

Welche Begriffe sind unklar beim H-Kennzeichen?

NUMMERNSCHILDER! Zum Angebot Experten bemängeln, dass in der "Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern nach § 23 StVZO" von 2011 zur Beurteilung wiederholt Begriffe wie "Originalausführung" auftauchen, die der Text jedoch nicht erläu­tert. Denn: Originalausführung meint eigentlich ein Bauteil in seiner ersten, ur­sprünglichen Form. Das schließt, genau genommen, Nachbauten aus, auch originalgetreue. Noch dazu, weil diese an einigen Stel­len der Richtlinie ausdrücklich erwähnt werden. Je nach Gutdünken des Prüfers kann also das Gutachten negativ ausfallen, wenn beispielsweise der Motor zwar ein historisch korrekter, aber nicht der ursprünglich verbaute ist. Missverständlich ist auch der Passus, der den Umgang mit Abgasanla­gen beschreibt: Waren bislang originalgetreue Nachbauten aus Edelstahl zulässig, fehlt in der neuen Richtlinie das Wort "auch". Liest man genau, dürfte es keine H-Zulassung ge­ben, wenn nun ein simpler Er­satz-Auspufftopf aus Stahlblech montiert wurde. Das war sicher nicht gewollt.

Darf man Klassiker tunen, welche Abweichungen sind erlaubt?



● Änderungen am Fahrzeug, die nachweislich innerhalb der ersten zehn Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls dem Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können und damit zeitgenössisch sind

● technische Änderungen, die innerhalb der Fahrzeugbaureihe bereits für zulässig/möglich erklärt wurden

● nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens 30 Jahren durchgeführt wurden

Als zeitgenössisches Tuning erlaubt sind:
● Änderungen am Fahrzeug, die nachweislich innerhalb der ersten zehn Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls dem Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können und damit zeitgenössisch sind
● technische Änderungen, die innerhalb der Fahrzeugbaureihe bereits für zulässig/möglich erklärt wurden
● nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens 30 Jahren durchgeführt wurden
Das bedeutet: Auch heute noch lässt sich ein Auto mit klassischen Teilen tunen! Wurde das Tuning vor mindestens 30 Jahren durchgeführt und spiegelt den damaligen Tuning-Stil wider, kann das Fahrzeug durchaus als "automobiles Kulturgut" gelten, auch wenn es sich nicht im Originalzustand befindet. Somit sind getunte Fahrzeuge ein Sonderfall.

Wie weise ich nach, dass Änderungen zeitgenössisch sind?

Glücklich ist, wer Unterlagen aufbewahrt hat, beispielsweise Originalprospekte, die besondere Felgen zeigen. Auch Betriebsanleitungen, damalige Herstellerfreigaben oder historische Gutachten eignen sich für den Nachweis der Originalität. Bei der Frage der erlaubten Felgengröße ist die Kopie eines alten Kfz-Scheins hilfreich, auf dem sie vermerkt sind. Wer so etwas nicht zur Hand hat, kann in Archiven stöbern: Auch Presseveröffentlichungen wie z.B. Fahrberichte, in denen das jeweilige Detail erwähnt wird oder abgebildet ist, können als Beweismittel dienen. Der Fahrzeugbrief (heute: Zulassungsbescheinigung Teil II) eines anderen Fahrzeugs desselben Typs kann auch helfen, den Prüfer von der Zulässigkeit der Änderungen zu überzeugen.

Was kostet das Erteilen eines H-Kennzeichens?



● das Gutachten, etwa 100 Euro (variiert je nach Fahrzeugart)

● die Hauptuntersuchung, etwa 90 Euro

● die Zulassung, etwa 30 Euro, ggf. plus Kosten für ein

Das Erteilen eines H-Kennzeichens kostet rund 200 Euro. Bezahlt werden müssen:
● das Gutachten, etwa 100 Euro (variiert je nach Fahrzeugart)
● die Hauptuntersuchung, etwa 90 Euro
● die Zulassung, etwa 30 Euro, ggf. plus Kosten für ein Wunschkennzeichen (ca. 15 Euro)
Außerdem muss das Fahrzeug versichert werden, einige Versicherungen bieten für Oldies spezielle Tarife an

Für wen lohnt sich kein H-Kennzeichen?

Für Benziner mit weniger als 800 cm3 Hubraum lohnt der Umstieg auf's H-Kennzeichen steuerlich nicht. ©Angelika Emmerling / AUTO BILD unter 191 Euro liegt, lohnt sich die H-Zulassung nicht. Für Benziner-Kleinwagen bis 800 ccm Hubraum, beispielsweise die Autos bis 1,3 Liter Hubraum, die bisher mit einer Siebenmonats-Zulassung als Saisonkennzeichen fuhren, dürfte sich der Umstieg auf's H-Saisonkennzeichen lohnen. Dann würde der anteilige Steuer-Betrag unter 191 Euro fallen. Rechenbeispiel Opel Kadett A Bisherige Regelung ohne Saison-Zulassung: Für einen 1965er Opel Kadett mit 996 cmm fallen pro Jahr 252 Euro Kfz-Steuern an. Mit Saisonkennzeichen von April bis Oktober müssen 147 Euro bezahlt werden – also deutlich weniger als die 191 Euro fürs ganzjährige H-Kennzeichen. Neue Regelung mit möglicher Saison-Zulassung: Wird derselbe Kadett A mit H-Kennzeichen für sieben Monate zugelassen, muss der Besitzer nur 111 Euro bezahlen. Ein unterjähriges H-Kennzeichen würde sich also lohnen! Aus steuerlichen Gründen verzichen viele Oldtimerbesitzer aufs prestigeträchtige H-Kennzeichen. Der Grund: Falls die im Jahr fällige Kfz-Steuerliegt, lohnt sich die H-Zulassung nicht.Hubraum, beispielsweise die BMW Isetta , ist eine normale Zulassung günstiger. Das ändert sich auch mit der neuen Änderung des H-Saisonkennzeichens nicht, denn auch anteilig gerechnet bleiben Hubraum-Zwerge mit regulären Saisonkennzeichen günstiger. Für die Halter aller, die bisher mit einer Siebenmonats-Zulassung als Saisonkennzeichen fuhren, dürfte sich der Umstieg auf's H-Saisonkennzeichen lohnen. Dann würde der anteilige Steuer-Betrag unter 191 Euro fallen.

H-Kennzeichen auch saisonal zuteilbar

Das H-Kennzeichen lässt sich auch unterjährig beantragen und zuteilen. Damit muss für Oldtimer nicht mehr die pauschale Kfz-Steuer in Höhe von 191,73 pro Jahr bezahlt werden. Stattdessen ist eine Zulassung für zwei bis elf Monate möglich. Die Kfz-Steuer wird dann anteilig berechnet. Wer seinen Klassiker beispielsweise für sechs Monate von April bis September anmeldet, zahlt künftig nur noch 95 Euro Steuer pro Jahr! Mit der Änderung können Besitzer historischer Autos mit dem Anmelden und dem Erteilen eines Kfz-Kennzeichens Geld sparen, wenn sie ihren Oldie nur für die Sommermonate anmelden. Zumindest dann, wenn sie für ihr Fahrzeug mit einem regulären Kennzeichen mehr als 191 Euro Kfz-Steuer pro Jahr bezahlen. Fällt die Steuer geringer aus, ist ein übliches Saisonkennzeichen immer noch günstiger als ein H-Saisonkennzeichen. Auch wenn letzteres deutlich prestigeträchtiger ist.

Wieviele Zeichen darf ein saisonales H-Kennzeichen haben?

Das saisonale H-Kennzeichen trägt am Ende sowohl das "H" als auch dahin­ter die beiden Zahlen, die den Saisonzeit­raum eingrenzen. Vor dem "H" dürfen bei einzeiligen Kennzeichen maximal sechs Buchstaben und Ziffern stehen, etwa FD-A 123 oder H-AE-212. Diese Einschränkung gilt auch fürs saisonale H-Kennzeichen: Auch hier ürfen nur sechs Zeichen vor dem H stehen. Damit können Halter aus Orten mit drei Buchstaben (ECK, NWM, STA), deren jetziges Kennzeichen zwei Unterscheidungsbuchstaben und drei Zahlen tragen, die neue Verordnung nicht nutzen. Sie müssten auf ein Kennzeichen mit sechs Zeichen umrüsten.

Wieviel kann ich mit einem saisonalen H-Kennzeichen sparen?

3 Hubraum, bei Benzinern ab 800 cm3. Soviel können Sie sparen: Vergleich Kfz-Steuer: Reguläres Kennzeichen — H-Kennzeichen Hubraum (cm3) 600 800 1200 1400 2000 3000 Steuer für Benziner (Euro / Jahr) 152,16 202,88 304,32 355,04 507,20 760,80 Steuer für Diesel-Pkw (Euro / Jahr) 232,68 310,24 465,36 542,92 775,60 1163,40 Steuer mit H-Kennzeichen (Euro / Jahr) 191,73 Differenz Benziner (Euro / Jahr) +39,57 -11,15 -112,59 -163,31 -315,47 -569,07 Differenz Diesel-Pkw (Euro / Jahr) -40,95 -118,51 -273,63 -351,19 -583,87 -971,67 Quelle: GTÜ Für Diesel-Fahrer lohnt ein H-Kennzeichen schon ab 600 cmHubraum, bei Benzinern ab 800 cm. Soviel können Sie sparen:

Wem nützt ein Saisonkennzeichen?

Mit dem H-Kennzeichen adelt man sein Auto als kulturelles Kulturgut. Allerdings ist nicht immer die günstigste Kennzeichenlösung. ©Christian Bittmann / AUTO BILD Ein Saisonkennzeichen ist sinnvoll für alle, die nicht das ganze Jahr mit dem Auto fahren wollen, sondern beispielsweise nur im Sommer. Gerade Oldtimer sind im Winter wegen Frost und Streusalz ja besser in der Garage aufgehoben. Möglich ist eine Zulassung zwischen zwei und elf Monaten, die Kfz-Steuer wird anteilig berechnet. Von wann bis wann das Kennzeichen gültig ist (z. B. 04/10 vom 1. April bis 31. Oktober) steht am rechten Rand des Kennzeichens. Nur in diesem Zeitraum ist das Fahrzeug zugelassen.

Wie viele Fahrzeuge tragen H-, 07- und Saisonkennzeichen?

Nach der jüngsten Statistik des Kraftfahrzeug-Bundesamtes (KBA) waren in Deutschland zum Stichtag 1.1.2020 insgesamt 526.002 Pkw mit einem Historienkennzeichen zugelassen, das ist ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 10,8 Prozent. Rund 60.000 rote 07-Nummern sollen vergeben sein. Weil Experten davon ausgehen, dass die Nummer im Schnitt für drei Fahrzeuge benutzt wird, dürften in Deutschland etwa 180.000 Fahrzeuge gelegentlich mit roter 07er-Nummer fahren. Mit Saisonkennzeichen waren laut KBA 2.488.165 Millionen Fahrzeuge unterwegs.

Ist das rote 07er-Kennzeichen eine Alternative zum H?

Mehrere historische Fahrzeuge eines Halters können ein 07er-Kennzeichen führen, aber die Nutzung ist eingeschränkt. ©Markus Heimbach 07er-Nummer, ermöglicht die wechselnde Verwendung an mehreren, mindestens 30 Jahre alten Fahrzeugen einer Fahrzeugart (Motorrad oder andere Kfz). Sie müssen seit 2006 die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie für ein H-Kennzeichen (guter, originalgetreuer Zustand). Im Unterschied zum H-Kennzeichen ist keine regelmäßige HU nötig, aber die Nutzung ist stark eingeschränkt. Kommt darauf an. Das 1994 eingeführte rote Oldtimer-Kennzeichen, also die, ermöglicht die wechselnde Verwendung an mehreren, mindestens 30 Jahre alten Fahrzeugen einer Fahrzeugart (Motorrad oder andere Kfz). Sie müssen seit 2006 die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie für ein H-Kennzeichen (guter, originalgetreuer Zustand). Im Unterschied zum H-Kennzeichen ist keine regelmäßige HU nötig, aber die Nutzung ist stark eingeschränkt.

Nutzung des 07er-Kennzeichens: Derart eingestufte Fahrzeuge gelten als nicht generell zugelassen. Sie dürfen nur bewegt werden zur Teilnahme an Oldtimerveranstaltungen, für Probe- und Überführungsfahrten, oder Fahrten zur Werkstatt. Mehr ist nicht drin. Bei Missbrauch kann die rote 07er-Nummer entzogen werden. Also: Wer mehrere Fahrzeuge besitzt, die er aber jeweils nur zwei Mal im Jahr zu einer Klassik-Rallye oder einer Oldtimer-Schau fahren möchte, ist mit einem roten Oldtimer-Kennzeichen gut bedient. Wer mit dem historischen Fahrzeug einfach so eine Ausfahrt machen will, kann es nicht mit der 07er-Nummer tun. Die Kfz-Steuer für das rote Oldtimer-Kennzeichen beträgt wie beim H-Kennzeichen pauschal 191 Euro pro Jahr (46 Euro für Motorräder).

Dürfen historische Fahrzeuge in Umweltzonen fahren?