Audi RS 6 (2019): Neue Infos — 22.03.2018 Der RS 6 wird noch brachialer Der neue Audi RS 6 kommt 2019 auf den Markt und könnte in der Performance-Version bis zu 650 PS leisten. AUTO BILD hat erste Infos!

So stellt sich der AUTO BILD-Illustrator den neuen Audi RS 6 Avant vor.

Autor: Elias Holdenried

Auf die "zivile Variante" des neuen Audi A6 folgt 2019 der brachiale RS 6. Wahrscheinlich wird er wie sein Vorgänger bei uns nur als Kombi angeboten. Da die Kunden auf wichtigen Absatzmärkten wie China Kombis verschmähen, besteht aber weiterhin die Chance auf einen RS 6 im klassischen Limousinengewand. BMW bietet den Konkurrenten M5 sogar nur noch als klassische Limousine an. Unter der Haube des RS 6 wird wahrscheinlich ein 4,0 Liter großer Biturbo-V8 wummern – also wie beim Vorgänger. Es handelt sich aber um einen neuen Motor , der zusammen mit Porsche entwickelt wurde und bereits in einigen Porsche-Modellen und bei Lamborghini zum Einsatz kommt.Der gleiche Motor leistet im SUV Lamborghini Urus 650 PS. Im neuen RS 6 wird er um die 605 PS leisten. Das wären 45 Pferdestärken mehr als beim alte Modell. Damit würde der Powerkombi um die 3,5 Sekunden von null auf hundert brauchen. Der Vorgänger hat sich dafür vier Zehntel mehr Zeit gelassen. Wahrscheinlich wird der neue RS 6 wie gewohnt bei 305 km/h abgeregelt. Audi lässt leistungstechnisch bewusst Luft nach oben. Später könnte nämlich ein RS 6 Performance folgen, der die Modellreihe mit 650 PS und 800 Newtonmetern Drehmoment krönen und damit die Konkurrenten Mercedes-AMG E 63 S (612 PS) und BMW M5 (600 PS) deutlich übertrumpfen würde. Das aktuelle Modell startet bei 112.000 Euro. Mit dem Modellwechsel dürften die Preise etwas ansteigen. AUTO BILD schätzt den Grundpreis des neuen RS 6 auf rund 114.000 Euro.