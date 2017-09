Check der Betriebskosten: Die günstigsten Autos — 27.09.2017 Soviel kosten die günstigsten Autos Im ADAC-Kostencheck kommt heraus, wieviel ein Auto im Monat wirklich kostet, inklusive aller Nebenkosten. Hier kommen die günstigsten Modelle in sechs Klassen!

Schon schön, so ein SL 400! Gar nicht hübsch sind die monatlichen Kosten: 1631 Euro. Und damit ist der Benz sogar noch in den Top 10 der günstigsten Oberklasse-Autos!

Autoren: Lars Hänsch-Petersen , Patrick Seitz, Maike Schade

utofahren geht ins Geld, doch es hängt extrem vom Modell ab, was wirklich jeden Monat dafür fällig wird. Was kostet jeder gefahrene Kilometer? Der ADAC hat es ausgerechnet. Inklusive Steuer, Versicherung, Sprit, Verschleiß und Werkstattkosten.Und das läppert sich. Schon bei den Kleinstwagen wie Smart fortwo Peugeot 108 oder Toyota Aygo liegen die monatlichen Belastungen bei den zehn günstigsten Modellen deutlich über 300 Euro, in der Oberklasse zum Teil weit jenseits von 1000 Euro. Ein absoluter Schnapper ist der Skoda Octavia , der in der Mittelklasse mit 39,5 Cent pro Kilometer (494 Euro pro Monat) das mit Abstand günstigste Modell dieses Segments ist. Doch wie sieht es in den anderen Klassen aus?Grundlage für die ADAC-Kalkulation: Das Auto ist ein Neuwagen, wird fünf Jahre lang gefahren, legt jährlich 15.000 Kilometer zurück. Folgende Werte werden berücksichtigt:(Neupreis abzüglich Restwert nach fünf Jahren, ohne Zinsen)(Diesel 1,15 Euro, Normal/Super 1,33 Euro, SuperPlus 1,40 Euro, Bio-Ethanol 1,10 Euro, Autogas 0,65 Euro, Erdgas 1,05 Euro/kg), Motoröl, Wagenpflege (250 Euro/Jahr), also Ausgaben, die regelmäßig anfallen – gleichgültig, ob das Auto steht oder fährt (u. a. Kfz-Steuer , Haftpflichtversicherung, Vollkasko mit je 50 Prozent Beitragssatz)(Inspektionen, Verschleißteile, Reparaturen, Bremsen, Reifenwechsel). Diese beruhen zum Teil auf Herstellerangaben und zum Teil auf Erfahrungswerten des ADAC.