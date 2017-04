Mercedes CLA II (2019): Infos — 18.04.2017 Ausblick auf den neuen CLA Anfang 2018 kommt die neue A-Klasse, ein Jahr später folgt der neue CLA. Mit dem Concept A Sedan zeigt Mercedes, wohin die Reise geht.

Stimmigeres Design

Neues Design: kurze Überhänge und ein nach hinten gesetztes, flaches Greenhouse.

Innenraum mit Anleihen von S- und E-Klasse



Dreizylinder bei den Motoren möglich



Im Profil ist die von Mercedes versprochene und schnörkellose Silhouette zu erkennen.

Zahlreiche Ableger

Preise und Marktstarts



Autoren: Georg Kacher, Jan Götze

ie ist richtig früh dran! Mercedes gibt mit dem Concept A Sedan einen konkreten Ausblick auf die neue A-Klasse . Geplant ist die Premiere der Serienversion aber erst für Anfang 2018, bevor sie dann im April 2018 auf dem Markt kommt. Ein Jahr später wird der neue CLA kommen. Obwohl das Concept A Sedan (Länge: 4570 mm, Breite: 1870 mm, Höhe: 1462 mm) die neue A-Klasse-Generation ankündigt, ist die Studie streng genommen aber ein Vorbote der A-Klasse-Limousine, die Mitte 2018 nach China kommen soll. Nicht umsonst hat sich Mercedes die Automesse in Shanghai zur Präsentation ausgesucht. Egal, denn wohin die Reise für die A-Klasse geht, macht die Studie allemal deutlich.Die Überhänge schrumpfen deutlich, was die A-Klasse nun stimmiger wirken lässt. Mercedes verabschiedet sich von Sicken und überflüssigen Kanten, E-Klasse Coupé und -Cabrio machen es bereits vor. Die Front erinnert an die Studie Mercedes-Benz AMG Vision Gran Turismo. Den Panamericana-Grill der Studie werden wir allerdings nur bei der ca. 470-PS starken AMG-Variante wiederfinden. Bis zur B-Säule dürften sich CLA und A-Klasse Stufenheck stark ähneln. Auch die neue Lichtsignatur am Heck wird übergreifend bei allen neuen Kompakten von Mercedes eingeführt.Obwohl die Studie keinen Innenraum hat, weiß AUTO BILD, wie es im später im Serien-Cockpit aussehen wird: Zu den Highlights gehören das Lenkrad mit den zwei Multifunktionstasten, das große Touchpad in der Mittelkonsole als Ersatz für den Comand-Controller und der breite Farbbildschirm, der sich auf Wunsch auch dem Beifahrer öffnet. Das innovative Bedienkonzept kennen wir aus der E-Klasse. Weil der Sechsgang-Handschalter bleibt, behält auch der Automatikwählhebel seinen angestammten Platz.Der kommende CLA soll ein Familiencoupé mit größerem Kofferraum, mehr Platz im Fond dank neuer Hinterachse und einer nach hinten nicht gar so früh abgesenkten Dachlinie werden. In Untertürkheim läuft die Architektur des nächsten CLA unter dem Kürzel MFA2. Die erste Evolutionsstufe verspricht weniger Gewicht und mehr Variabilität, einen steiferen Rohbau und geschmeidigere Radaufhängungen, Fortschritte bei der Digitalisierung und beim Verbrauch. Und so ist sogar der Dreizylinder nicht mehr tabu, auch wenn er – ohne Made-in-Germany-Gütesiegel – von Nissan/Renault zugeliefert wird.Die A-Klasse wird es weiterhin nicht als Dreitürer geben. Der angedachte Einsteiger ist damit ebenso vom Tisch wie das Coupé und der Roadster. So sehen die Palette und der Zeitplan aus:• A-Klasse Fünftürer: April 2018• A-Klasse Limousine (inklusive einer Langversion für China und USA): Oktober 2018• CLA Shooting Brake: Juli 2019Sämtliche Versionen bedienen sich im Teileregal mit dem Kürzel MFA2, der zweiten Generation der modularen Frontantriebsarchitektur. Die ist flexibel genug angelegt, um neben dem Verbrenner alle wesentlichen alternativen Antriebe unterzubringen. Obwohl die Langversion der ersten A-Klasse ein Flop war, sind in Zukunft wieder zwei verschiedene Radstände angesagt – im GLB in Kombination mit drei Sitzreihen.Die nächste A-Klasse wird zum Marktstart im April 2018 bei 25.000 Euro liegen. Für den nächsten CLA dürften im April 2019 mindesten 30.000 Euro auf der Rechnung stehen.