Opel Insignia Sports Tourer (2017): Alle Infos und Tests — 20.06.2017 Alle Infos zum Insignia Kombi Fast zeitgleich mit der Insignia-Limousine bringt Opel auch den Sports Tourer auf den Markt. AUTO BILD hat alle Infos, Preise und erste Tests!

Vorstellung: Insignia Sports Tourer fast fünf Meter lang

Interieur: Mehr Platz in Fond und Kofferraum



Im Fond stoßen auch 1,95-Meter-Menschen nicht mit dem Kopf an den Dachhimmel.

Fahren: Bequemer Reise-Dampfer

Positiv: Die Start-Stopp-Automatik springt an, als würde sie das Anfahren erahnen.

Ausstattung: Heckklappe öffnet per Fußkick



Das Display des Infotainments ist rahmenlos eingefasst, der Fahrer sitzt drei Zentimeter niedriger.

Connectivity: OnStar mit neuem Booking-Service



Motoren: Bislang ist nur der 170-PS-Diesel bestätigt



Abgespeckt: Das Gewicht haben die Opel-Entwickler um bis zu 200 Kilogramm gesenkt.

Technische Daten und Preise: 140-PS-Kombi ab 26.940 Euro



Gebrauchtwagen: Opel Insignia Sports Tourer für unter 10.000 Euro



Seit März 2009 ist der Insignia Sports Tourer auf dem Markt, 2013 gab es ein umfangreiches Facelift.

Autoren: Stefan Voswinkel, Jan Götze, Peter R. Fischer

Die Kombi-Version des Opel Insignia heißt weiterhin Sports Tourer. Nummer zwei steht, wie die Limousine , auf einer ganz neuen Plattform. Je nach Antrieb und Ausstattung wiegt der Insignia Sports Tourer bis zu 200 Kilogramm weniger als der Vorgänger und ist damit endlich auf Konkurrenz-Niveau. Die Gewichtsersparnis wurde hauptsächlich durch die Verwendung von Leichtbaumaterialien erzielt. Gleichzeitig verfehlt der Kombi mit 4,99 Meter (Vorgänger: 4,91 Meter) Außenlänge die Fünf-Meter-Marke nur knapp. Zudem ist der Radstand um neun Zentimeter und die Spur um 1,1 Zentimeter gewachsen. Die Dachlinie erscheint coupéhaft – das passt zum neuen Opel-Gesicht mit tieferem Grill, das erstmals die Formensprache der Studie Monza aufnimmt und dem Insignia eine Menge Charakter ins Blech bügelt. Das Kofferraumvolumen leidet nicht unter der coupéhaften Form. Im Gegenteil: Die Kapazität wächst auf 1665 Liter an, was einem Plus von über 100 Litern entspricht.Im vorderen Rang gibt es keine Unterschiede zur Limousine. Das ist nicht abwertend gemeint, im Gegenteil: Die Platzverhältnisse sind auch für Großgewachsene hervorragend, die AgR-Sitze top. Das liegt auch an der neuen Plattform, die sich der Insignia mit dem Chevrolet Malibu teilt . Soweit ist alles bekannt. Der entscheidende Vorteil des Kombi-Insignia lässt sich auf der Rücksitzbank erleben. Denn obwohl auch der Sports Tourer drei Zentimeter flacher wurde, dürfen auch 1,95-Meter-Menschen im Fond den Rücken gerade machen, ohne dass der Kopf an den Dachhimmel stößt. Warum? Ganz einfach: Beim Kombi fällt das Dach nach hinten weniger stark ab als bei der Limousine.Absolut reisetauglich ist auch das Kofferraumvolumen: Mit aufgestellter Rücksitzbank fasst das Gepäckabteil 560 Liter, umgeklappt finden bis zu 1665 Liter Platz – 130 Liter mehr als beim Vorgänger. Auch der Transport langer Gegenstände ist kein Thema – bei einer 2,05 Meter langen Ladefläche. Die Ladekante macht das Befüllen des Kofferraums angenehm, die rechteckige Form der Öffnung ohne die eigentümliche Ausformungen des Vorgängers erleichtert das Packen zusätzlich. Ein sinnvolles Gimmick ist die elektrische Klappe, die sich per Fußsensor öffnen und schließen lässt, ohne die Einkaufstüten abstellen zu müssen. Praktisches Detail: Eine kleine Lichtprojektion zeigt an, wo der Fuß unter die Heckschürze gehalten werden muss.AUTO BILD fuhr den Insignia Sports Tourer mit dem Top-Benziner. Der Zweiliter-Vierzylinder leistet 260 PS und gibt seine Kraft an einen Vierradantrieb ab. Mangelnder Vortrieb sollte dementsprechend kein Problem darstellen – tatsächlich ist der Antritt kraftvoll, die Achtgang-Automatik schaltet verschliffen und macht den Fünfmeter-Kombi zum entspannten Reisemobil . Schnell fahren kann der 260-PS-Insignia auch, aber schon beim Kickdown gönnt er sich erst mal ein Päuschen, sortiert die Gänge und legt sich erst dann ins Zeug – im komfortbetonten "Tour"-Modus bäumt sich der Rüsselsheimer bei Vollgas merklich auf. Oberhalb 4500 Umdrehungen klingt der Vierzylinder etwas angestrengt, die Leistung liefert er trotzdem zuverlässig ab und schiebt die 1,8 Tonnen Leergewicht gut an. Wechselt der Fahrer in den Sport-Modus straffen sich die Dämpfer, die Lenkung erfordert mehr Kraftaufwand und wirkt direkter. Gut, aber ganz ehrlich: Der Insignia fühlt sich im Tour- und Normal-Modus wesentlich harmonischer an. Er ist ein entspannter Cruiser, der sich mit dem 260 PS-Benziner gerade auf der Autobahn wohlfühlt.Die Heckklappe des Insignia Kombi öffnet und schließt per Fußkick und verfügt über einen Notfall-Stopp und eine Höhen-Programmierung. Ansonsten führt Opel beim Insignia fort, was schon beim neuen Astra begonnen wurde: die Demokratisierung von Luxus. So wird etwa ähnlich wie bei Mercedes und Audi ein Matrix-LED-Licht angeboten, das eine deutlich bessere Fahrbahnausleuchtung ermöglichen soll – ohne den Gegenverkehr zu blenden. 32 statt 16 LED-Elemente wie beim Astra steuern den Lichtaustritt. Kurvenlicht und ein extrastarkes Fernlicht, das bis zu 400 Meter weit leuchtet, sind ebenfalls lieferbar. Ebenfalls neu: ein Head-up-Display, eine 360-Grad-Kamera, ein adaptiver Tempomat, Spurhalteassistent und ein Warner vor Querverkehr beim Ausparken (Rückfahrassistent). Schlüsselloses Starten hingegen ist Serie. Das Flexride-Fahrwerk mit den drei Modi "Standard", "Tour" (komfortabel, verbrauchsoptimiert für Langstrecken) und "Sport" wurde weiterentwickelt. Der Allradantrieb wurde für den Insignia überarbeitet. Beim Torque-Vectoring ersetzen zwei elektrisch gesteuerte Lamellen-Kupplungen das Differential. Der Vorteil ist laut Opel eine präzisere Kraftübertragung. Die äußeren Rücksitze und die Windschutzscheibe sind auf Wunsch beheizbar. Auch ein Panoramadach ist lieferbar.Anders als bei anderen Herstellern kostet das Thema Connected Car bei Opel nicht mehrere Tausend Euro Aufpreis: OnStar heißt das System, das künftig vom Kleinwagen Karl bis zum neuen Insignia für Vernetzung sorgt. Es ähnelt dem im neuen Astra, wird allerdings um aktuelle Apps und besonders hochauflösende, große Bildschirme ergänzt. Neu bei Onstar ist der Booking-Service über den ein Opel-Mitarbeiter auf Wunsch Hotelzimmer bucht. Das Ganze wird schon für wenige Hundert Euro Aufpreis erhältlich sein. Apple CarPlay, Android Auto und der Online-Assistent Onstar sind dann ebenso möglich wie kabelloses Laden per Induktion und ein LTE-basierter Hotspot.Als Motorisierung für den neuen Insignia Sports Tourer bietet Opel drei Otto-Motoren an: einen 1,5-Liter-Turbo in zwei Leistungsvarianten (140 PS und 165 PS) sowie einen Zweiliter-Turbo mit 260 PS. Bei den Selbstzündern gibt es zunächst nur den Top-Diesel mit 170 PS. Die Palette könnte jedoch noch um zwei weitere Motoren, die auch in der Insignia Limousine zum Einsatz kommen, erweitert werden.Opel wird keine Doppelkupplungsgetriebe anbieten und setzt stattdessen auf eine konventionelle Wandlerautomatik mit acht Fahrstufen. Der neue Insignia ist bereits bestellbar, Verkaufsstart ist am 24. Juni 2017.● Hubraum: 1490 cm³ ● Leistung: 103 kW () ● maximales Drehmoment: 250 Nm ● Getriebe: Sechsgang-Schaltung ● Höchstgeschwindigkeit: 207 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 10,2 s ● Verbrauch : 6,0 l/100 km ●: Ausstattung Selection 26.940 Euro; Ausstattung Edition 28.535 Euro; Ausstattung Dynamic 30.995 Euro; Ausstattung Innovation 32.530 Euro.● Hubraum: 1490 cm³ ● Leistung: 103 kW () ● maximales Drehmoment: 250 Nm ● Getriebe: Sechsgang-Schaltung ● Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 10,2 s ● Verbrauch: 5,8 l/100 km ●: Ausstattung Selection 27.190 Euro; Ausstattung Edition 28.785 Euro; Ausstattung Innovation 32.780 Euro.● Hubraum: 1490 cm³ ● Leistung: 122 kW () ● maximales Drehmoment: 250 Nm ● Getriebe: Sechsgang-Schaltung ● Höchstgeschwindigkeit: 218 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 9,2 s ● Verbrauch: 6,1 l/100 km ●: Ausstattung Edition 30.695 Euro; Ausstattung Dynamic 33.155 Euro; Ausstattung Innovation 34.690 Euro.● Hubraum: 1490 cm³ ● Leistung: 122 kW () ● maximales Drehmoment: 250 Nm ● Getriebe: Sechsstufen-Automatik ● Höchstgeschwindigkeit: 214 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 9,6 s ● Verbrauch: 6,2 l/100 km ●: Ausstattung Edition 32.695 Euro; Ausstattung Dynamic 35.155 Euro; Ausstattung Innovation 36.690 Euro.● Hubraum: 1998 cm³ ● Leistung: 191 kW () ● maximales Drehmoment: 400 Nm ● Getriebe: Achtstufen-Automatik ● Höchstgeschwindigkeit: 245 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 7,5 s ● Verbrauch: 8,7 l/100 km ●: Ausstattung Dynamic 42.500 Euro; Ausstattung Innovation 44.035 Euro.● Hubraum: 1956 cm³ ● Leistung: 125 kW () ● maximales Drehmoment: 400 Nm ● Getriebe: Sechsgang-Getriebe ● Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h ● Beschleunigung 0 bis 100 km/h: 8,9 s ● Verbrauch: 5,3 l/100 km ●: Ausstattung Selection 30.865 Euro; Ausstattung Edition 32.460 Euro; Ausstattung Dynamic 34.920 Euro; Ausstattung Innovation 36.455 Euro.Seit Anfang 2009 ist der Opel Insignia Sports Tourer auf dem Markt; Modelle mit knapp 100.000 Kilometern gibt es schon für unter 10.000 Euro. Am beliebtesten sind Dieselmodelle, drei Viertel der Kunden entschieden sich für diese Variante. Bei der Hauptuntersuchung erzielt der Insignia gute Ergebnisse, teils gibt es Störungen an der elektronischen Parkbremse. Die Zweiliter-Diesel fielen durch mehrere Rückrufe auf. 2013 gab es für den Insignia übrigens ein Facelift – die Opelaner entrümpelten das Cockpit gründlich und strafften die Optik. Entsprechende Exemplare kosten ab rund 14.000 Euro.