Toyota RAV4 (2018): Hybrid, Motor, Infos — 28.03.2018 Alle Infos zum neuen Toyota RAV4 Toyota zeigt in New York die fünfte Generation des RAV4. Anfang 2019 kommt das SUV als Hybrid-Version nach Deutschland. AUTO BILD hat erste Infos!

Vorstellung: Der RAV4 kommt Anfang 2019 nach Europa



Die Front des Toyota RAV4 Adventure erinnert an den Pick-up Toyota Tacoma. Ob die Ausstattungsvariante auch in Europa angeboten wird, ist nicht sicher.

Innenraum: Toyota verspricht mehr Platz und bessere Qualität



Ausstattung: Sportlich, rustikal oder luxuriös?



Connectivity: In den USA kann der RAV4 auch Amazon Alexa



Den Innenraum hat Toyota überarbeitet. Apple CarPlay und ein WLAN-Hotspot mit Amazon Alexa-Zugang sind in den USA Serie.

Motoren: Plug-in-Hybrid auch für Deutschland



Autor: Jan Götze

Dasgeht in die. 1994 haben die Japaner mit dem, 24 Jahre später präsentiert Toyota auf der(30. März bis 8. April 2018) das. In den USA geht der RAV4 schon Ende 2018 an den Start, nachGeneration fünf ist der erste RAV4, der auf derbasiert. Mit einerist er quasi genauso lang wie der Vorgänger. Durch kürzere Überhänge konnte der Radstand trotzdem um 30 Millimeter verlängert werden, was vor allem den Insassen zugute kommen soll. Gleichzeitig verspricht Toyota ein größeres Kofferraumvolumen, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Optisch ist der neue RAV4 deutlich markanter gestaltet als der Vorgänger und erinnert sehr stark an eine Mischung aus Toyota Tacoma und der Studie FC-AT, die 2017 in Los Angeles präsentiert wurde. Vor allem der sogenannte RAV4 Adventure mit seinen Plastikverkleidungen, dem angedeuteten Unterfahrschutz und dem Dachgepäckträger weckt den Anschein, als könne er auch leichtes bis mittelschweres Gelände bewältigen. Offen ist, ob Toyota den RAV4 in Europa auch als Adventure anbieten wird, in den USA ist er weiterhin in verschiedenen Versionen erhältlich. Unter der Haube des US-Modells arbeitet wahlweise einoder ein(Toyota Hybrid System II), der ebenfalls auf den 2,5-Liter-Motor setzt. Leistungsdaten nennt Toyota noch nicht. Dafür gilt es als sicher, dass die EU-Version des RAV4 als Plug-in-Hybrid angeboten wird. Den RAV4 gibt es in Übersee mit verschiedenen Allradantrieben – mit und ohne Torque Vectoring.Toyota verspricht, beim RAV4 dienoch malzu haben. Außerdem sollen die Fondpassagiere vomprofitieren. Je nach Ausstattungsvariante bietet Toyota das Kompakt-SUV mit vielen Komfortfeatures wie Panoramadach oder elektrischen und ventilierten Sitzen an.In den USA bietet Toyota den RAV4 in verschiedenen Ausstattungsvarianten an. Zur Wahl stehen die sportliche Version, der rustikaleund der luxuriöse. Der XSE Hybrid wird ab Werk mit einem schwarzen Dach ausgeliefert, während der RAV4 Adventure ein helles Dach bekommt. Auf Wunsch kann das SUV natürlich auch einfarbig bestellt werden. Zu den aufpreispflichtigen Extras im RAV4 gehören 19-Zöller, ein Panoramadach, belüftete Sitze und eine elektrische Heckklappe.Das sogenannteist im amerikanischen RAV4verbaut und hat einen sieben Zoll großen Touchscreen. Gegen Aufpreis gibt es einen Acht-Zoll-Touchscreen und Navigation. In den USA hat der RAV4 zudem einen. Auchunterstützt der RAV4. Auf Wunsch kann das Smartphone induktiv geladen werden, alternativ sind bis zu fünf USB-Anschlüsse an Bord. Abgerundet wird das Infotainment von einem neu entwickeltenmit elf Lautsprechern und 800 Watt. Welche Ausstattungsmerkmale davon die europäische Version des RAV4 übernimmt, ist hingegen noch nicht bekannt. Auf jedel Fall bietet das Kompakt-SUV mit der neuen Generation Toyota Safety Sense 2.0 ab dem neuen Modelljahr noch mehr Assistenzsysteme. Neu sind beispielsweise der erweiterte Verkehrszeichenassistent, der vor Stoppschildern warnen kann. Für maximale Sicherheit sind acht Airbags serienmäßig und insgesamt über 20 Fahrassistenzsysteme an Bord des neuen RAV4.Toyota bietet den RAV4 in den USA mit zwei verschiedenen Motoren an. In der Basis wird das SUV von einem 2,5-Liter-Vierzylinder angetrieben, der die Kraft über eine Achtgangautomatik an alle vier Räder abgibt. Der RAV4 Hybrid wird von einem Plug-in-Hybrid mit dem Toyota Hybrid System II angebtrieben, der ebenfalls auf den 2,5-Liter-Vierzylinder-Benziner setzt. Der sogenannte AWD-i Allradantrieb verfügt über Torque Vectoring und kann bis zu 50 Prozent der Motorkraft an die Hinterräder schicken. Genaue Leistungsdaten bleibt Toyota aktuell genauso schuldig wie die Motorenpalette des europäischen RAV4. Es gilt aber als sicher, dass der RAV4 in Deutschland als Plug-in-Hybrid angeboten wird.