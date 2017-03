VW Arteon (2017): Infos & Tests — 06.03.2017 Das neue VW-Topmodell Als Nachfolger des CC steht der Arteon nun an der Spitze bei VW. Alle Infos zu Design, Ausstattungen und Motoren sowie erste Eindrücke.

Vorstellung: Das Topmodell der VW-Palette

Serienmäßig kommt der Arteon mit 17-Zoll-Alufelgen. In der Ausstattung Elegance sind 18-Zöller dabei.



Interieur: Schöner-Wohnen-Gefühl im Arteon



Active Info Display und das Discover Pro mit 9,2-Zoll-Touchscreen sind aus dem Golf 7 Facelift bekannt. ©autoblog.nl

Fahren: Souveräne Leistung, gut gemachter Durchschnitt



Schnittig: Der Arteon ist ein auf Taille geschnittener Passat.

Ausstattung: Assistenten wie beim Golf 7 Facelift

Die neue Ausstattungslinie Elegance

R-Line Cockpit mit R-Line Lenkrad und Pedanterie in Alu-Optik.

Motoren und Preis: Plug-in-Technik vom Passat GTE



Motoren gibt's von 150 bis 280 PS. Neben Frontantrieb wird auch Allrad angeboten.

Motor Leistung Getriebe/Antrieb 1.5 TSI Evo Benziner 110 KW/150 PS 6-Gang 2.0 TSI Benziner 140 kW/190 PS 7-Gang-DSG 2.0 TSI Benziner 206 kW/280 PS 7-Gang-DSG + 4Motion 2.0 TDI Diesel 110 kW/150 PS 6-Gang/Optional 7-Gang-DSG 2.0 TDI Diesel 140 kW/190 PS 6-Gang/Optional 7-Gang-DSG/optional 4Motion 2.0 TDI Diesel 176 kW/240 PS 7-Gang-DSG + 4Motion

Gebrauchter VW CC ab 17.000 Euro

Autoren: Robin Hornig , Georg Kacher

Fotos: autoblog.nl

VW hat mit dem Arteon ein neues Topmodell. Nach dem Aus für den Phaeton rückt die neue Coupé-Limousine an die Spitze bei Volkswagen. Der Nachfolger des CC ist oberhalb des Passat und unter dem nur in China erhältlichen Phideon platziert. Die sportlich gestaltete Limousine steht mit 4,86 Metern Länge, 1,87 Metern Breite und einer Höhe von 1,43 Metern sowie einem Radstand von 2,84 Metern auf dem Modularen Querbaukasten (MQB). Das Gesicht des Arteon mit seinem breiten bis in die Scheinwerfer hineingezogen Kühlergrill wird man künftig häufiger bei VW sehen. Das nächste Modell mit dieser Front wird der neue Touareg . Zur Konkurrenz des Arteon zählen unter anderem der neue Opel Insignia Grand Sport , der Renault Talisman sowie der Kia Optima. VW erklärt den Namen "Arteon" übrigens so: "Art" stehe für Kunstfertigkeit, das "eon" kennzeichne die neuen Premiummodelle.Auf den ersten Blick ist das Cockpit eine Mischung aus Passat und Golf 7 Facelift. Die Analoguhr in der Mittelkonsole ist eingerahmt von Lüfteröffnungen und Aluminum-Applikationen, was zwar ganz chic aussieht, den Arteon aber nicht vom Passat unterscheidet. Digitalanzeigen wie Active Info Display und das Discover Pro mit 9,2-Zoll-Touchscreen der auch auf eine Wischgeste reagiert sind aus dem Golf 7 Facelift bekannt. Auch der hochwertige Materialmix unterscheidet sich nicht spürbar von den bekannten Highline-Ausstattungen. Einen kleinen Unterschied gibt es bei der neuen Elegance-Linie, die mit Alcantara-Stoff und Leder verwöhnt. Während sich das Cockpit weniger von bekannten VW-Modellen abhebt, wird es beim Fond spannender. Beim Einstieg muss der Kopf wegen der Coupélinie mehr eingezogen werden als beim Passat, dafür überrascht dann aber das Platzangebot auf der Rückbank. An Kniefreiheit mangelt es keineswegs und auch über der Frisur bleibt bei 1,86 Meter noch genügend Platz. Erst bei Personen über 1,90 Metern könnte der Himmel in bedrohliche Nähe rücken. Dem geräumigen Kofferraum wollen wir die 563 bis maximal 1557 Liter Volumen beim ersten Kontakt gerne glauben.AUTO BILD-Mitarbeiter Georg Kacher war bereits mit der getarnten Vorserienversion des Arteon unterwegs: Der Arteon fühlt sich an wie das, was er ist – ein besser gedämmter Passat mit lauteren rahmenlosen Fenstern, edler eingerichtet und souveräner motorisiert. Gut gemachter Durchschnitt, aber eben nur Durchschnitt. Eine Erwähnung wert ist der neu entwickelte, 150 PS starke 1,5 Liter-Benziner, der ordentlich abgeht und leise läuft. Der Verbrauch nach Bordcomputer lässt auf hohe Effizienz schließen – oder auf eine defekte Tankanzeige. Was dem Arteon fehlt, ist das besondere Etwas. Ein möglicher Habenwollen-Faktor wäre der neue 3,0-Liter-VR6, der trotz Bestnoten im Test vom Vorstand noch nicht freigegeben wurde. Das kompakte, 408 PS starke Monoturbo-Triebwerk ist wie gemacht für das R-Modell, wobei sich Tiguan und Golf als Zweitverwerter anbieten.Die Assistenzsysteme des Arteon wurden bereits Anfang 2017 mit dem überarbeiteten Golf eingeführt. Die Automatische Distanzregelung (ACC) und Geschwindigkeitserkennung lassen auf Wunsch den Arteon im Verkehr mitrollen. Das Kurvenlicht erkennt durch GPS-Daten, wann es in eine Kurve geht und leuchtet sich präventiv aus.Zur Basisausstattung des Arteon gehören LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten, Tagfahrlicht, Chromleisten an den Sitenfenstern, Keyless-Go und 17-Zoll Leichtmetallfelgen. Im Cockpit sind das Composite Media, Klimaanlage, Lederlenkrad sowie elektrische 6-fach einstellbare Vordersitze serienmäßig dabei. Bei den Assistenssystemen hat man generell Müdigkeitserkennung und Progressivlenkung im Arteon. Neben den bekannten VW-Ausstattungen gibt's für den Arteon auch eine Elegance-Linie sowie eine R-Line. Wer Elegance wählt bekommt unter anderem Außenspiegelkappen in Chrom, 18-Zöller, Alcantara-Stoff und Leder als auch Sitzheizung. Zur R-Line gehören beispielsweise sportlichere Stoßfänger und verchromte Endrohrblenden sowie Pedalkappen in Aluoptik.Das Leistungsspektrum der Motoren erstreckt sich von 150 bis 280 PS. Neben Frontantrieb wird auch Allrad angeboten. Bis auf den 1,5 TSI lassen sich alle Motoren mit DSG ordern. Ab 190 PS ist das DSG bei den Benzinern serienmäßig. Beim Diesel gehört die Automatik beim 240-PS-Selbstzünder zur Serienausstattung. Später soll der Arteon auch als Hybridvariante mit dem Antriebsstrang des Passat GTE verfügbar sein. Fix in Planung sind zwei verschieden starke Plug-in-Hybride. Die schwächere Version ist auf Verbrauch und Reichweite getrimmt, der stärkere Ableger mit 80-kWh-Akku und dem 190-PS-Verbrenner kombiniert Umweltfreundlichkeit mit Mehrleistung. Auf diese Teilelektrifizierung müssen wir leider noch bis 2018 warten. Als gesetzt gilt auch ein Mildhybrid mit Riemen-Starter-Generator, Pufferbatterie und gut 15 PS starker E-Maschine. Das reicht, um morgens geräuschlos aus der Garage zu fahren und (auf Wunsch vollautomatisch) elektrisch einzuparken. Der Basispreis für den neuen VW Arteon liegt bei rund 35.000 Euro, Marktstart ist im Juni 2017.Seit dem Facelift 2012 heißt der seit 2008 gebaute Passat CC nur noch CC. Gebraucht ist dieser CC ab 17.000 Euro auf dem Markt. Das Coupé ist 50 Millimeter flacher und 36 Millimeter breiter als der Passat. 522 Liter Volumen bietet der Kofferraum. Die Benziner gehen bei 150 PS los, die Dieselmotoren starten bei 140 PS. Allradantrieb und V6 wurden beim Facelift gestrichen. Türkantenrost und Achsgelenke sind zwei Schwachstellen beim CC.