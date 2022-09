Was Sie über die Adblue-Knappheit wissen sollten

Wofür brauchen moderne Diesel AdBlue? Pfeil

AdBlue enthält Harnstoff. Diese Substanz wird fein dosiert in den SCR- Katalysator von Dieselautos gespritzt. SCR steht für "Selective Catalytic Reduction" (selektive katalytische Reduktion). Damit werden die giftigen Stickoxide von Dieselmotoren zu 90 Prozent aufgelöst. Der Dieselmotor würde zwar ohne AdBlue funktionieren, aber die Abgase wären dann um ein Vielfaches giftiger.

Woher weiß ich, dass AdBlue fehlt? Pfeil

Eine Anzeige im Cockpit leuchtet auf, wenn der AdBlue-Vorrat zur Neige geht. Außerdem ertönt ein Piepsen als Warnsignal. Der Hinweis wird meist erstmals aktiviert, wenn der Vorrat noch mindestens 2400 Kilometer weit reicht. Ist der Tank frisch aufgefüllt, erlischt die Warnung.

Warum fährt mein Auto nur mit AdBlue im Tank? Pfeil

Weil nur dann die Abgasreinigung richtig funktioniert. Das Problem: Fehlt AdBlue, werden Millionen Autos zwangsweise stillgelegt. Die wässrige Flüssigkeit wird seit 2007 in Diesel-Pkw und Lastwagen zusätzlich zum Sprit benötigt. Auch Einsatzfahrzeuge von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr sind betroffen. Und natürlich auch die Bundeswehr. Ein Liter AdBlue reicht für etwa 750 Kilometer, je nach Auto und Motor. Faustformel: Die AdBlue-Menge entspricht etwa fünf Prozent des Spritverbrauchs. Ist der AdBlue-Tank leer, stellt das Motormanagement die Zündung ab. Dann heißt es: Den Wagen stehen lassen, er kann nicht mehr gestartet werden!



Wo befindet sich der Einfüllstutzen für AdBlue? Pfeil

Bei modernen Dieselfahrzeugen befindet sich der Einfüllstutzen für AdBlue hinter der Tankklappe neben dem großen Einfüllstutzen für Diesel. Er ist im Durchschnitt kleiner und hat zumeist eine blaue Verschlusskappe. Bei Automodellen aus den Anfangsjahren nach 2007, als die Stickoxyd-Reinigung eingeführt wurde, befindet sich der Einfüllstutzen oft auch im Kofferraum.

Wieso ist AdBlue plötzlich so knapp? Pfeil Der Mangel an AdBlue, das im Ausland Urea (lat. für Harnstoff) heißt, ist ein weltweites Problem. Verursacht wird er durch die gestiegenen Erdgaspreise. Denn Erdgas dient nicht nur zum Heizen und Autofahren, sondern auch zur Herstellung von Ammoniak, dem Grundstoff von AdBlue. Innerhalb der vergangenen Monate stieg der AdBlue-Preis im Einzelhandel von 60 Cent pro Liter auf mehr als einen Euro. Seit Jahresbeginn stieg der Preis sogar um 400 Prozent! Die Versorgung mit AdBlue ist derzeit jedoch unproblematisch. Allerdings wird damit gerechnet, dass die Preise weiter steigen.



Kann AdBlue nachproduziert werden? Pfeil

Es klingt paradox: Obwohl AdBlue durch nichts zu ersetzen ist und die Nachfrage eher steigt, kann die Industrie nicht einfach beliebig große Mengen herstellen. Dahinter steht nicht der Versuch, den Preis hochzutreiben, sondern Verfahrenstechnik. AdBlue wird in Raffinerien über das Zwischenprodukt Harnstoff aus Ammoniak erzeugt, für dessen Produktion Wasser und Erdgas vonnöten sind. Wird Erdgas zu teuer (so wie seit Monaten), lohnt sich der Betrieb der Anlagen nicht mehr – denn Ammoniak ist im Wesentlichen Ausgangsprodukt für Kunstdünger. Lohnt sich die Produktion von Kunstdünger nicht, wird die gesamte Anlage unrentabel. Und sie nur für AdBlue zu betreiben, lohnt sich ebenfalls nicht, da im Verhältnis zum Dünger viel weniger AdBlue benötigt wird. Daher sind aktuell fünf Produktionsanlagen in Europa außer Betrieb, andere laufen nur gedrosselt. Das bedeutet auch, dass mit steigenden Erdgaspreisen die AdBlue-Knappheit noch steigen könnte.

Könnte AdBlue irgendwann ausverkauft sein? Pfeil

Das ist zum Glück unwahrscheinlich. Der hohe Erdgas -Preis hat dazu geführt, dass viele Produzenten ihre Anlagen abgeschaltet haben. Dennoch fällt AdBlue in gewissen Mengen automatisch an, weil es einen Teil der Ammoniak-Verwertung darstellt. Allerdings wird Erdgas als Ausgangs-Substanz für die Ammoniak-Produktion in Zukunft wohl weiter im Preis steigen. Daher wird auch AdBlue wohl schon bald deutlich teurer werden.

Kann ich Wasser in den AdBlue-Tank füllen? Pfeil Ist kein AdBlue da, könnte man doch einfach Wasser in den Tank füllen? Auf den ersten Blick scheint das möglich: "Ein Schwimmer im Tank registriert Flüssigkeit und meldet das ans Auto", erklärt Kfz-Ingenieur Thomas Schuster von der Prüf-Organisation KÜS. Doch auch wenn die Anzeige dann erlischt, wäre das Problem nicht gelöst: Denn die Stickoxid-Reinigung kann mit Wasser nicht funktionieren. "Das würde der NOx-Sensor im Auspuff registrieren und eine Störung melden", so Schuster. Dann schaltet der Motor in den Notlauf , die Leistung wird um 50 Prozent reduziert. NOx steht für Stickstoffoxide.

Überdies würde die Menge an Flüssigkeit, die in den SCA-Kat gespritzt wird, auf das Maximale ansteigen. "Das führt zu Rost im Katalysator", so der Kfz-Ingenieur.

Wo kann ich AdBlue noch bekommen? Pfeil Aktuell droht kein Engpass: Fachhandel, Baumärkte und Tankstellen haben die wässrige Harnstofflösung auf Lager. Die Preise sind sehr volatil, von knapp 1,00 bis auf 14 Euro pro Liter. Eine bundesweite Suche nach AdBlue bieten clevertanken.de (gehört zur AUTO BILD-Gruppe) oder Findadblue

Achtung: Wer AdBlue in der Werkstatt befüllen lässt, zahlt doppelt! Erstens für die Dienstleistung und zweitens für die Füllmenge, wobei Werkstätten in aller Regel ordentlich was draufschlagen . Tipp für den Notfall: An vielen Tankstellen wird es in eigenen Zapfsäulen verkauft, hier gibt es zumeist Vorräte.

Kann ich meinen alten Diesel auf AdBlue nachrüsten? Pfeil

Ja, das geht! Zulieferer wie Dr. Pley und Baumot-Twintec bieten Nachrüstsätze an. So können ältere Diesel mit einem SCR-Kat und AdBlue-Tank ausgestattet werden. Anschließend erfolgt die Neueinstufung in eine höhere Schadstoffklasse , damit sparen Sie bares Geld! Der Kauf wird von einigen Herstellern (VW, Daimler) sogar mit 3000 Euro gefördert.