Audi RS 6 Avant (2019): Preis, PS, performance

Die beiden ovalen Endrohre sind die Insignien der Macht. Bis zu 650 PS sind in der performance-Version drin.

So stellt sich der AUTO BILD-Illustrator den neuen Audi RS 6 Avant vor.

Diese lassen die Fans wohl aufatmen. Denn der Unterschied zum normalen A6 Avant ist trotz der Tarnung deutlich erkennbar: die Radhäuser sind weit ausgestellt. Der Grill trägt schon das RS-typische Waben-Inlay. Am Heck fallen nur die beiden großen, ovalen Endrohre auf. Unter der Haube des RS 6 wird wahrscheinlichwummern – also wie beim Vorgänger. Es handelt sich aber um einen neuen Motor , der zusammen mit Porsche entwickelt wurde und bereits in Panamera, Cayenne und auch bei Lamborghini zum Einsatz kommt.Der gleiche Motor leistet im SUV Lamborghini Urus 650 PS.Das wären 45 Pferdestärken mehr als beim alten Modell bzw. exakt so viel wie beim RS 6 performance. Damit würde der Powerkombi um die 3,5 Sekunden bis 100 km/h brauchen – der Vorgänger hat sich dafür vier Zehntel mehr Zeit gelassen. Wahrscheinlich wird der neue RS 6 wie gewohnt bei 305 km/h abgeregelt. Audi lässt leistungstechnisch bewusst Luft nach oben.und damit die Konkurrenten Mercedes-AMG E 63 S (612 PS) und BMW M5 Competition (625 PS) deutlich übertrumpfen würde. Die Preise dürften mit dem Modellwechsel etwas steigen. AUTO BILD schätzt den Grundpreis des neuen RS 6 auf rund 114.000 Euro.