Audi RS 6 Avant (2019): Preis, PS, RS 6 performance

Die beiden ovalen Endrohre sind die Insignien der Macht. Bis zu 650 PS sind in der Performance-Version drin.

Der Unterschied zum normalen A6 Avant ist trotz der Tarnung deutlich erkennbar: Die Radhäuser sind weit ausgestellt, der Grill trägt schon das RS-typische Waben-Inlay. Bemerkenswert: Die Scheinwerfer des Erlkönigs erinnern in ihrer Form eher an den A7 als an den A6. Am Heck fallen nur die beiden großen, ovalen Endrohre auf. Unter der Haube des RS 6 wird wahrscheinlichwummern – also wie beim Vorgänger. Es handelt sich aber um einen neuen Motor , der zusammen mit Porsche entwickelt wurde und bereits in Panamera, Cayenne und auch bei Lamborghini zum Einsatz kommt.