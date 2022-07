Liest man sich in die Materie ein, wird einem schnell klar, dass BMW die respektvoll nur Doppel-R genannte Maschine für Rundenzeiten gezüchtet hat. Aber auf der Rennstrecke war Jan Horn schon. Daher die Frage: Wie schlägt sich diese austrainierte Super-Athletin bei einem normalen Motorrad -Ausflug? Oder in anderen Worten: Kann die BMW M 1000 RR Alltag? Schließlich wohnt ja nicht jeder an der Nordschleife

Ab 8.000 Touren hämmert diese Höllen-BMW nach vorne, als wäre der Leibhaftige hinter ihr her. Wohl dem, der über eine gute Muskulatur im Nackenbereich verfügt. Sonst sorgt der immense Vortrieb für Schnappatmung. Unbedingt mit einem Auge auf die Schilder am Straßenrand achten! Dieses Bike kann schneller als die Sinne und das Gefühl für Geschwindigkeit verschwimmt nach nur wenigen Metern im Sattel.

Die Winglets rechts und links an der Verkleidung generieren Abtrieb und Last auf dem Vorderrad.

Damit die Rundstrecken-Performance stimmt, haben die Macher ausgiebig an der Aerodynamik gefeilt. Der möglichst optimale Kontakt der Reifen mit dem Asphalt stand dabei im Fokus. Den stellen unter anderem zwei Carbon -Winglets rechts und links vorne an der Verkleidung sicher. Sie produzieren Abtrieb und damit geschwindigkeitsabhängig zusätzliche Last auf dem Vorderrad. Auch am Kurvenscheitelpunkt soll der Effekt der Winglets spürbar sein. Sie machen späteres Abbremsen möglich und erhöhen die Kurvenstabilität.