Bei der zivilen Version musste der Leon dem Golf noch den Vortritt lassen, jetzt darf Cupra vor dem Golf GTI ran. Bleibt aber die Frage nach dem korrekten Namen: Leon Cupra, Cupra Leon – wie heißt er denn nun? Ganz einfach: Bisher gab es den Seat Leon Cupra, ab sofort gibt es nur noch den Cupra Leon. Fünftürer und Sportstourer kommen noch 2020 auf den Markt! Cupra gibt Gas!Bleibt aber die Frage nach dem korrekten Namen: Leon Cupra, Cupra Leon – wie heißt er denn nun? Ganz einfach: Bisher gab es den Seat Leon Cupra, ab sofort gibt es nur noch den Cupra Leon.

Cupra Leon mit typischen Kupfer-Akzenten

Optisch ist der Leon sofort als Cupra-Modell zu erkennen, und das liegt nicht nur an den kupferfarbenen Akzenten. Beginnen wir mit der Front: Der Cupra bekommt natürlich größere Lufteinlässe, wie es sich für ein Sportmodell gehört. Zusätzlich sind der Kühlergrill und auch die Außenspiegel in dunklem Chrom ausgeführt. Im Profil des 4,37 Meter langen Cupra Leon fallen die neu designten 19-Zoll-Felgen auf, die an Aero-Räder erinnern. Passend dazu wurde der Cupra um 25 Millimeter (VA) beziehungsweise 20 Millimeter (HA) tiefergelegt. Die Seitenschweller wurden tiefer heruntergezogen.

Die Kupfer-Endrohre verraten den Plug-in-Hybrid, das durchgängige Leuchtenband gibt es serienmäßig. Cupra Leon 2020 zur Galerie Am Heck spendieren die Spanier dem Sportmodell serienmäßig das durchgängige Leuchtenband, das beim normalen Leon Aufpreis kostet. Zusätzlich gibt es einen dezenten Diffusor. Je nach Motorisierung kommt der Cupra mit unterschiedlichen Endrohr-Ausführungen. Während der Benziner mit rundem Vierrohr-Auspuff an den Start geht, ist der neue Plug-in-Hybrid an kupferfarbenen Endrohren zu erkennen, die ein wenig an die der 65er-Modelle von Mercedes-AMG erinnern. Positiv: Cupra hält sein Versprechen und bringt das Sportmodell ohne Fake-Endrohre.

Erstmals gibt es einen Plug-in-Hybrid bei Cupra

Erstmals bietet Cupra einen Plug-in-Hybrid in Serie an. Den Leon Cupra e-Hybrid gibt es mit dem für den Golf 8 GTE angekündigten 1.4 TSI. Kombiniert mit einem 115 PS starken Elektromotor mit 13 kWh-Batterie liegt die Systemleistung bei 245 PS und 400 Nm. Die rein elektrische Reichweite soll bei bis zu 60 Kilometern liegen, der Ladevorgang soll mit einer Wallbox dreieinhalb Stunden dauern. Von diesem, für Cupra neuen Weg, versprechen sich die Verantwortlichen eine Leistungssteigerung und "überragende Fahrleistungen". Zu erkennen ist der Plug-in an den kupferfarbenen Endrohren und der zusätzlichen Ladeklappe im Kotflügel. Kommen wir zu den unterschiedlichen Motorisierungen.Die rein elektrische Reichweite soll bei bis zu 60 Kilometern liegen, der Ladevorgang soll mit einer Wallbox dreieinhalb Stunden dauern. Von diesem, für Cupra neuen Weg, versprechen sich die Verantwortlichen eine Leistungssteigerung und "überragende Fahrleistungen". Zu erkennen ist der Plug-in an den kupferfarbenen Endrohren und der zusätzlichen Ladeklappe im Kotflügel.

Den Cupra Leon gibt es als Fünftürer und als Sportstourer genannten Kombi (im Bild). Für alle, die keine Lust auf Plug-in-Hybrid haben, gibt es den Cupra Leon aber auch noch mit Benziner. Fünftürer und Sportstourer gibt es wahlweise mit 245 PS und 370 Nm oder 300 PS und 400 Nm. Die volle Leistung von 310 PS gibt es ausschließlich im Kombi mit dem 4Drive genannten Allrad.

Zu einem späteren Zeitpunkt soll ein Cupra Leon R mit noch mehr Leistung kommen. Womöglich handelt es sich dabei sogar um die Leistungsstufe des nächsten Golf R. Dann könnte der Cupra Leon R 333 PS leisten. Alle Motorisierungen werden ausschließlich mit DSG angeboten, eine Handschaltung wird es nicht geben. Dafür versprechen die Spanier, dass die Schaltzeiten des DSG deutlich verbessert wurden. Wer nicht auf Allrad verzichten möchte, der muss zum Cupra Leon Sportstourer greifen, den Fünftürer gibt es weiterhin nur mit Frontantrieb. Mit 4Drive soll der Cupra Leon ST in unter fünf Sekunden auf 100 km/h sprinten. Wem das noch nicht reicht:

Erste Sitzprobe im Cupra Leon

Der Innenraum des Cupra Leon macht in der ersten Sitzprobe einen guten Eindruck! Den Startknopf am Lenkrad kennen wir aus Sportwagen wie dem Audi R8. Auf der linken Seite des Lenkrads gibt es einen zusätzlichen Knopf für den Cupra-Modus. Dort, wo beim normalen Leon der Startknopf sitzt, kann man beim Cupra das ESP ausschalten. Das Lenkrad liegt gut in der Hand, allerdings könnten die Schaltwippen etwas größer sein. Das Cockpit des Leon ergänzt Cupra gekonnt um ein paar sportliche Details, ohne zu übertreiben. Kupfer-Akzente an den Lüftungsdüsen und dem Lenkrad sind neu. Außerdem prangt natürlich das Cupra- an Stelle des Seat-Logo prominent auf dem Lenkrad.Dort, wo beim normalen Leon der Startknopf sitzt, kann man beim Cupra das ESP ausschalten.

Extra für die Cupra-Version des Leon gibt es im serienmäßigen digitalen Cockpit eine Sport-Ansicht mit großem mittigen Drehzahlmesser bis 8000 U/min (roter Bereich ab etwa 6200 U/min). Das konventionelle Layout mit zwei digitalen Rundinstrumenten und Tacho bis 300 km/h ist dabei nur einen Klick entfernt.

Startknopf im Lenkrad und neue Sportanzeigen für das digitale Cockpit hat nur Cupra. Ab Werk ist der Cupra Leon mit Sportsitzen ausgestattet. Die Spanier sprechen vollmundig von Sportschalensitzen, wobei das Gestühl auf den ersten Blick eher nach Sport- und nicht nach Schalensitzen, wie man sie beispielsweise von Porsche kennt, aussieht. Überraschenderweise bieten die Sitze deutlich mehr Seitenhalt als erwartet und sind bei der ersten Sitzprobe bequem. Elektrische Verstellung und Leder kosten Aufpreis, serienmäßig gibt es die Sitze mit einer Stoff/Kunstleder-Kombination. Die Materialanmutung ist durchweg gut und lässt keine Wünsche offen. Weiterhin gewöhnungsbedürftig: Der kleine Shift-by-wire-Schaltstummel, der nicht so richtig sportlich wirken will. Die Spanier sprechen vollmundig von Sportschalensitzen, wobei das Gestühl auf den ersten Blick eher nach Sport- und nicht nach Schalensitzen, wie man sie beispielsweise von Porsche kennt, aussieht. Überraschenderweise bieten die Sitze deutlich mehr Seitenhalt als erwartet und sind bei der ersten Sitzprobe bequem. Elektrische Verstellung und Leder kosten Aufpreis, serienmäßig gibt es die Sitze mit einer Stoff/Kunstleder-Kombination. Die Materialanmutung ist durchweg gut und lässt keine Wünsche offen. Weiterhin gewöhnungsbedürftig: Der kleine Shift-by-wire-Schaltstummel, der nicht so richtig sportlich wirken will.

Sportfahrwerk und Brembo-Bremsen

Sportsitze gibt es ohne Aufpreis, Vollleder kostet extra. Die Kupfer-Akzente gehen aufs Haus.

Das Sportfahrwerk ist mit MacPherson-Federbeinen an der Vorderachse sowie einer Multilenker-Hinterachse ausgestattet und legt den Kompakten 25 Millimeter, respektive 20 Millimeter tiefer. Auch die Brembo-Bremse mit 370 Millimeter großen Scheiben an der Vorderachse und kupferfarbenen Bremssätteln ist Serie. Schon ab Werk kommt der Cupra Leon mit einer guten Serienausstattung. Ohne Aufpreis gibt's die Sportsitze in "Cupra Tech", LED-Scheinwerfer, das durchgängige Leuchtenband am Heck, Keyless-go und mehr.Auch die Brembo-Bremse mit 370 Millimeter großen Scheiben an der Vorderachse und kupferfarbenen Bremssätteln ist Serie.

Die Qual der Wahl haben die Kunden bei den Felgen (sechs unterschiedliche Designs) und bei der Außenfarbe. Neben vier Metallic-Lackierungen stehen auch zwei Sonderfarben (Desire Rot und Graphene Grau) sowie zwei Matt-Lackierungen (Magnetic Tech Matt und Petrol Blau Matt) zur Wahl.

Digitales Cockpit mit neuem Sportmodus

Herzstück ist das voll digitale 10,25 Zoll große Kombiinstrument, das kinderleicht über die rechten Lenkradtasten zu bedienen ist und im Cupra einen neuen Sportmodus bekommt. Das Infotainment-Display sitzt ab sofort auf der Mittelkonsole und misst im Cupra Leon immer zehn Zoll. Das Full-Link-System mit Die Connectivity übernimmt der Cupra Leon fast vollständig vom Seat Leon, der laut eigener Aussage das erste voll vernetzte Auto der Marke ist.Das Infotainment-Display sitzt ab sofort auf der Mittelkonsole und misst im Cupra Leon immer zehn Zoll. Das Full-Link-System mit Navi , Android Auto und kabellosem Apple Carplay gibt es ebenfalls für den Cupra Leon. Das System wurde vollständig von Seat entwickelt und funktionierte im ersten Kurztest einwandfrei.

Bei der Sprachsteuerung haben die Spanier nachgelegt. So kann der Fahrer im Leon über Sprachbefehle verschiedene Fahrzeugfunktionen steuern, darunter die Klimaanlage. Eine kleine Spielerei ist auch dabei: Das Aktivierungswort lautet: "¡Hola, hola!"

Cupra Leon mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

Cupra Leon Fünftürer und Cupra Leon ST kommen beide im vierten Quartal 2020 auf den Markt. Einen offiziellen Preis nennen die Spanier noch nicht, versprechen aber ein "überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis".

Fazit von Jan Götze: Cupra gibt weiter Gas. Pünktlich zum zweiten Jubiläum der Marke kommt der Bestseller Leon jetzt als echter Cupra auf den Markt. Mein erster Eindruck: Ein gelungenes Auto, das für meinen Geschmack gerne noch etwas aggressiver hätte designt werden können. Den Cupra Leon erstmals auch als Plug-in-Hybrid anzubieten ist clever. Ich bin gespannt, wie er sich fährt!