Morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. So heißt ein berühmter Roman, aus dem ein geflügelter Satz wurde. An einem Oktober-Montag morgens um neun auf dem DEKRA-Lausitzring, da ist die Welt vor allem eins: LAUT! Wir sind beim Finale zum Goldenen Lenkrad 2021!

Der wichtigste Autopreis Europas



PS-Profi Sidney hat bei den DGL-Testtagen sichtlich Spaß. Hier am Steuer des 320 PS starken VW Golf 8 R.







wichtigste Autopreis Europas, verliehen von AUTO BILD und BILD am SONNTAG, wird hier mit einer internationalen Jury ausgefahren. Auf einem 3,2 Kilometer langen Rundkurs mit zwölf Kurven, der an seiner breitesten Stelle 24 Meter misst. Auf der Start-Ziel-Geraden werden, je nach Auto, mehr als 200 km/h erreicht. Aber es geht nicht nur um Speed: Auf den Testrunden verrät sich jedes Auto, jedes Fahrwerk, zeigen sich Qualität und Agilität. In der Boxengasse, beim Derverliehen von AUTO BILD und BILD am SONNTAG, wird hier mit einer internationalen Jury ausgefahren. Auf einemmit zwölf Kurven, der an seiner breitesten Stelle 24 Meter misst. Auf der Start-Ziel-Geraden werden, je nach Auto, mehr als 200 km/h erreicht. AberAuf den Testrunden verrät sich jedes Auto, jedes Fahrwerk, zeigen sich Qualität und Agilität. In der Boxengasse, beim Einparken und Rundumcheck, geht es um Sprachsteuerung , Bedienbarkeit, Alltagsnutzen, Praktikabilität.

Es geht um mehr als nur ums Fahren



Die Fach-Jury versammelt vor zwei DGL-Kandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten.





Jury hakt genau nach: Lässt sich die Rückbank so umklappen, dass eine flache Ebene entsteht? Gibt es Haken und Ösen im Koferraum? Ist das im doppelten Ladeboden ein Subwoofer, oder kann das weg? Versteht das DieLässt sich die Rückbank so umklappen, dass eine flache Ebene entsteht? Gibt es Haken und Ösen im Koferraum? Ist das im doppelten Ladeboden ein Subwoofer, oder kann das weg? Versteht das Navi "Potsdam" oder "Postbank"? Kann der Fahrer nach hinten was sehen? Kann man nur touchen, oder gibt es auch noch Regler und Schalter? Ist das Auto überhaupt auf Anhieb verständlich? Wie fühlen sich die Materialien an? Wie wird das Auto produziert? Mit grüner Energie? Sind Stoffe aus PET-Flaschen? Was kostet ein neuer Batteriesatz im Fall der Fälle?

Hochkarätige Jury



die Juroren, die für den Job kein Geld bekommen. In der Jury DTM-Rennfahrer wie Sophia Flörsch und der frischgebackene Sieger Fragen über Fragen, alles fließt in die Punktetabellen mit ein. Stress fürdie für den Job kein Geld bekommen. In der Jury DTM-Rennfahrer wie Sophia Flörsch und der frischgebackene Sieger Maximilian Götz (beide kamen als Fahrgemeinschaft direkt aus Hockenheim ), Schrauber-Moderatorin Lina van de Mars, Rennfahrer- und Rallye-Profis wie Joachim Winkelhock, Isolde Holderied und Daniel Abt . Aber auch TV-Erklärer Sidney Hoffmann (von dem immer alle ALLES über die Macken ihres Autos wissen wollen, auch wenn er bei REWE an der Kasse steht), DEKRA-Ingenieur Friedhelm Schwicker (danke für die Top-Strecke!), der koch- und autoverrückte Steffen Henssler.

Bild-Gruppe-CEO Claudius Senst und AUTO BILD-Chefredakteur Tom Drechsler am Audi RS e-tron GT.



Dazu die Chefredakteure Steve Fowler von AUTO EXPRESS aus Großbritannien, Gabriel Jiménez von AUTO BILD España und Damiaan Hage von AutoWeek aus den Niederlanden. Und von AUTO BILD Robin Hornig und ich, Tom Drechsler.

Vom E-Crossover zum Sauger-Sportwagen war alles dabei



Porsche Panamera als schnellster Teilnehmer



Selbst für DTM-Champion Maximilian Götz ist der 640 PS starke Lamborghini Huracán STO nicht alltäglich.





lauteste und teuerste Teil im Test: der Dasder Lamborghini Huracán STO mit V10-Sauger und 640 PS , von null auf 100 km/h in pfeilschnellen 3,0 Sekunden und 350.512 Euro teuer. Mehr PS hatte nur der Porsche Panamera E-Hybrid, nämlich glatte 700. Meine Fahrt war zügig, aber als ich als Beifahrer mit Jockel Winkelhock noch ein paar Runden drehen durfte, lernte ich: Es geht noch viel, viel schneller.

Extrakategorie für die Familie



In der Sonder-Klasse "Familie" traten Hyundai Staria, VW T7 Multivan und Mercedes EQV an.





Familienjury nicht: Sie testete mit Kids, Gewinner werden noch nicht verraten, erst bei der Gala zum Goldenen Lenkrad in Berlin am 9. November. Was ich aber schon jetzt sagen kann: Es gibt keine schlechten Autos. Auf Tempo arbeitete unserenicht: Sie testete mit Kids, Kindersitzen und Sachverstand die Sonderklasse fürs Familienlenkrad. Hier traten an: der mutige und brandneue Hyundai-Van Staria , der neue VW Multivan und der Mercedes EQV . DieWas ich aber schon jetzt sagen kann: Es gibt keine schlechten Autos.

Der Verbrenner bleibt noch eine Weile bei uns