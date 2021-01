Wer sein Elektroautozu Hause aufladen möchte, installiert am besten eine. Diese kompakten Ladestationen werden in der Regel in der heimischen Garage an der Wand angebracht und laden das Auto beinaheauf als die Haushaltssteckdose. Auf den hohen Strombedarf der Elektroautos sind sie ausgelegt. Und sie werden aktuell mitpro Ladepunkt vom Bund bezuschusst. Die Installation sollte jedoch ein Profi übernehmen.