klassischer Harleys mögen ihre Maschinen besonders gern, wenn sie viel Eisen gefertigt sind. Eine, die diese Anforderungen mit Bravour erfüllt, ist die ab 1993 gebaute Modellreihe Road King. Mit ihrem klassischen Look, ihrem komfortablen Fahrwerk und einer urgemütlichen Sitzposition überzeugt die dicke Touring-Harley selbst Unerfahrene vom entspannten

Solch eine Harley-Davidson Road King steht aktuell bei eBay zum Verkauf. Es handelt es sich um eine FLT Road King aus dem Jahr 1998, ein Jubiläumsmodell zum 95. Geburtstag von Harley-Davidson. Auf dem Tacho stehen 75.900 Kilometer, auf dem Preisschild 13.850 Euro.



Im eBay-Inserat fallen als Erstes die Fotos auf. Die zeigen eine individuell gestaltete Maschine mit einer Speziallackierung (Wassertransferdruck) und vielen kleinen Details wie Totenköpfen an den Scheinwerfern. Ob man die Optik mag, ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Auf den Bildern ist aber auch ein Motorrad zu sehen, das vermutlich liebevoll gepflegt wurde. Auf den ersten Blick lassen sich trotz der durchaus ansehnlichen Laufleistung nicht mal Gebrauchsspuren erkennen. Zu diesem Eindruck passt, dass die Maschine offenbar regelmäßig in einer Fachwerkstatt betreut wurde und sowohl TÜV als auch Reifen ganz frisch sind.

Zoom Geschmacksfrage: Die Zusatzscheinwerfer sind mit kleinen Skeletten bzw. Totenköpfen verziert.



Der Verkäufer beschreibt sein Motorrad als tipptopp beieinander. Er räumt aber auch ein, dass es sich nicht um ein Showfahrzeug handelt – diese Ehrlichkeit ist lobenswert. Denn damit will er vermutlich klarstellen, dass die Maschine sich zwar in einem sehr guten, aber eben nicht in einem Besser-als-Neu-Zustand befindet, mit dem die eine oder andere Custom-Harley vielleicht glänzen könnte. Das ist aber auch nicht zu erwarten. Schließlich wird die inserierte Road King den Angaben zufolge "gern und oft gefahren". Letzteres dürfte vor allem dem 58 PS starken, 1338 Kubikzentimeter großen Zweizylinder gutgetan haben. Alle weiteren Custom-Details sind in im Inserat aufgeführt.

Zoom Trotz der ansehnlichen Laufleistung scheint die Maschine nicht mal Gebrauchsspuren zu haben.





Eine gute Harley-Davidson FLT Road King hat ihren Preis

Wer eine Harley-Davidson Road King sein Eigen nennen möchte, der sollte das nötige Kleingeld mitbringen. Unabhängig vom Baujahr werden Maschinen dieses Typs nur ausnahmsweise für weniger als 10.000 Euro gehandelt. Und dann kann der Zustand gerne mal Fragen aufwerfen. Der Clevere prüft die Fahrzeughistorie und die Pflege wie bei jedem gebrauchten Kfz genau nach. Dazu gehört eine ausführliche Probefahrt genauso wie ein eingehendes Gespräch mit dem Verkäufer und der Blick auf Werkstattrechnungen.

Zoom Chromschmuck können manche Harley-Modelle in den Augen ihrer Fans kaum genug haben.



Neulingen im Harley-Kosmos sei ein Experte ans Herz gelegt, der zum Besichtigungstermin mitfährt. In Milwaukee wird anders verarbeitet als in Japan. Und bei der Vielzahl an Herstellern, die für Harleys Zubehör anbieten, kann man nur schwer den Überblick behalten. Allzu schmächtig sollte der neue Besitzer der Road King zudem nicht sein.

