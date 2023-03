Honda Jazz Hybrid 1.3 Elegance bei eBay                    

Der Hybridantrieb hat über die volle Testdistanz keinerlei Probleme gemacht. Er eignet sich allerdings am besten für das, was bei der Bahn Nah- beziehungsweise Regionalverkehr heißt. So leise und sparsam, wie er sich in der Stadt und über Land zeigte, so laut und angestrengt wirkte der Antriebsstrang im Test bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn